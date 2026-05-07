Los peñistas exigen explicaciones al Oviedo y se reunirán mañana con Martín Peláez: estas son las exigencias

La Asociación de Peñas del Real Oviedo (Aparo) celebró una reunión extraordinaria en la que más de un centenar de representantes de peñas acordaron por unanimidad pedir que los representantes del club se sienten con ellos para que puedan pedir explicaciones por una gestión extradeportiva del Grupo Pachuca que consideran insuficiente en pleno año del centenario. La sala estuvo a rebosar en un encuentro que arrancó a las 20 horas y se prolongó algo más de dos horas, con presencia de socios llegados desde distintos puntos de Asturias.

No es la primera vez que los peñistas se reúnen esta temporada para abordar la situación del club. Ya el pasado 30 de enero celebraron un primer cónclave en el que se decidió posponer cualquier acción contra la entidad debido a la delicada situación deportiva del equipo, con el objetivo de no perjudicar al primer plantel en plena pelea por la permanencia. Sin embargo, ahora que el Real Oviedo se encuentra a un paso del descenso a Segunda División, las peñas han decidido tomar cartas en el asunto.

Mañana, los dirigentes de la Aparo, se sentarán con el Oviedo a petición del club para trasladar las medidas aprobadas en la asamblea de este lunes. Entre ellas, una de las principales es que tanto Peláez como Lleida organicen una reunión en la sala de prensa del Tartiere ante todos los peñistas, en la que el club dé las explicaciones pertinentes sobre la gestión de la temporada.

Otra de las peticiones durante el encuentro fue la dimisión de Agustín Lleida, director general del Real Oviedo, a quien las peñas consideran que su gestión esta temporada no ha estado a la altura del momento que vive la entidad. Sin embargo, el apoyo no fue mayoritario. Los peñistas reclaman unas disculpas del director general y también piden que Jesús Martínez, máximo responsable del Grupo Pachuca y propietario del Real Oviedo, comparezca para explicar la situación. El empresario mexicano lleva sin dirigirse al oviedismo desde el pasado mes de octubre, un silencio que las peñas consideran inaceptable en un año especialmente delicado para el club. Además, anuncian protestas, aunque no han acordado todavía la manera.

En el plano económico, dos de las reivindicaciones más respaldadas tienen que ver con la política de abonos. Por un lado, las peñas piden que los precios de los carnés regresen a los importes que tenían antes del ascenso a Primera División, al considerar que la subida aplicada esta temporada no se ha visto compensada. Por otro, exigen al club que pida perdón públicamente por el elevado coste de los abonos infantiles, una de las decisiones que más malestar ha generado entre los socios desde el inicio del curso.

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Por último, un grupo de diez representantes de peñas fue más allá y solicitó que el Grupo Pachuca venda su paquete accionarial del Real Oviedo, aunque no presentaron ninguna alternativa concreta ni propusieron ningún candidato a comprar dicho paquete. Una petición que no alcanzó la unanimidad de la sala y que se quedó claramente en minoría dentro de la asamblea. Y es que la postura mayoritaria de los representantes presentes, dejando al margen ese grupo de diez peñas que pidió la salida del Grupo Pachuca, fue precisamente la contraria: dar un voto de confianza a la propiedad mexicana. La gran mayoría de los peñistas valoró que, durante los tres años previos a la actual temporada, la gestión del Grupo Pachuca al frente del club había sido buena, y consideró que ese balance positivo justifica seguir confiando en el proyecto, siempre que se corrijan los errores cometidos en el presente curso.