El portero del Oviedo cadete Pablo Díaz, citado con la selección española sub15
Buenas noticias para el trabajo en la cantera azul
Oviedo
El buen trabajo en la cantera del Oviedo tiene un nuevo motivo para celebrar con la convocatoria de la selección española sub15 del guardameta Pablo Díaz. El meta, integrante del cadete A carbayón, ha entrado en la lista del asturiano Hernán Pérez por la baja de Leo Rico, del Roda. Díaz se desplazará con el combinado nacional a Francia para disputar dos choques amistosos ante la selección gala los próximos 13 y 15 de mayo en lo que puede suponer su estreno con España.
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