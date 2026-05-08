La reunión del Real Oviedo con los peñistas: ¿qué medidas han tomado desde el club azul tras el encuentro?

La Asociación de Peñas del Real Oviedo (Aparo) mantuvo este martes la reunión que tenía prevista con la dirección del club, un día después de la asamblea extraordinaria celebrada ayer en el Tartiere, en la que más de un centenar de representantes de peñas acordaron por unanimidad pedir explicaciones por la gestión extradeportiva del Grupo Pachuca en el año del centenario. El encuentro, según ha trasladado la propia Aparo en un comunicado a sus asociados, sirvió para fijar una hoja de ruta que tendrá su próximo gran capítulo el lunes 18 de mayo a las 20 horas en la sala de prensa del feudo carbayón.

Será entonces cuando Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, se reúna directamente con los peñistas para dar las explicaciones reclamadas en la asamblea del lunes. Está pendiente de confirmar quién le acompañará, aunque desde la entidad ya han adelantado que también acudirán más directivos del club. La Aparo comunicará en los próximos días cómo se organizará la convocatoria. Esta reunión responde a una de las principales peticiones aprobadas el lunes por las peñas, que reclamaban un encuentro presencial en el Tartiere ante los peñistas.

En el encuentro mantenido este martes, la dirección del club trasladó también a la Aparo que está trabajando en mejorar la atención al socio y al abonado, con la creación de un canal "más fluido" que ofrezca "soluciones reales a las quejas y peticiones que se vienen acumulando durante la temporada". Una de las cuestiones más sensibles para los peñistas durante el último curso.

El club avanzó además que habrá modificaciones y cambios estructurales en su organigrama, algo que ya avanzó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 3 de marzo. La Aparo también trasladó al Real Oviedo la petición de que Jesús Martínez, máximo responsable del Grupo Pachuca y propietario del club, ofrezca una rueda de prensa pública para hacer balance del ejercicio y dirigirse a la afición carbayona, después de meses de silencio. El club se comprometió a hacer llegar esa demanda al empresario mexicano.

La campaña de abonos se planificará para Segunda División

Uno de los puntos más relevantes del encuentro fue el referido a la próxima campaña de abonados. La dirección del Oviedo informó a la Aparo que el plan estaba ya trabajado desde hace meses en varios escenarios, pero que la situación clasificatoria actual obliga a centrarse en el escenario de Segunda División de cara a la próxima temporada. En ese contexto, el club avanzó que la base de precios será principalmente la de la temporada 2024/25, antes del ascenso a Primera. Solo se prevé una subida contenida en algunos abonos infantiles de las zonas más económicas, los que rondaban los 50 euros. También se está estudiando una rebaja importante del abono oviedista.

Otra de las novedades trasladadas en la reunión es que no habrá Día del Club en liga regular la próxima temporada. Se mantendrán, eso sí, los descuentos para peñistas en Tribuna Naranco, los descuentos por antigüedad aplicados en la 2024/25 y la mejora introducida este curso, con un 10 por ciento de descuento desde los 25 años de antigüedad. También seguirá existiendo el conocido como "euro abonado" como vía de ayuda a las Líneas Azules.