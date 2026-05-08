Roberto Aguirre, entrenador del Real Oviedo Vetusta, en la previa del play-off a Primera RFEF: "Queremos ascender y vamos a hacer todo lo posible para que así sea"

El Vetusta afronta mañana, a las 19 horas, la primera fase del play-off de ascenso a Primera Federación tras una brillante temporada. Roberto Aguirre (Langreo, 1968), entrenador del filial del Real Oviedo, analiza con LA NUEVA ESPAÑA este primer duelo y el curso de un conjunto que, a pesar de no terminar la Liga de la mejor manera en cuanto a resultados, se hizo con la segunda plaza.

¿Con ganas del partido?

Sí. Va a ser un duelo muy disputado. Al final, en un play-off, todos los equipos llegan en igualdad. Hemos tenido una buena temporada ambos. Por algo estamos en la promoción de ascenso. Entiendo que será un duelo igualado. Vamos con mucha ilusión, porque nos motiva mucho enfrentar un play-off. Para nosotros es muy ilusionante.

¿Se ven listos? No terminaron de la mejor manera.

Sí, pero pensamos que entramos bien al play-off. De segundos y con muchos efectivos. Tuvimos que afrontar un tramo delicado por lesiones y ahora mismo entramos con mucha salud. Es verdad que no tenemos a Omar (Falah) ni a Martín (Lavilla), pero el resto está en condiciones. Y para nosotros es muy buena noticia. Vamos convencidos de que podemos dar un buen nivel y de lo que somos capaces de hacer. Ambas bajas son sensibles, pero ya llevan bastante tiempo lesionados y tenemos jugadores específicos en esa posición. No es una preocupación, porque ya demostramos que, no estando ellos, esa posición estaba muy bien cubierta.

Arrancan la temporada de una manera espectacular y de repente parece que hay un chispazo que lo trunca todo.

Yo creo que son circunstancias. No voy a un único factor. Creo que es multifactorial, no hay un único porqué. Salimos de la racha de victorias con partidos que no conseguimos ganar; sin embargo, los registros que hicimos dentro de los partidos fueron incluso superiores a los de otros encuentros que sí habíamos conseguido llevarnos. A veces son factores: acierto, factor suerte… Eso afectó a que nos alejásemos un poco de la victoria.

Supongo que la cesión de Joaquín Delgado al Barça B también influyó en esa racha.

Bueno, pero también demostramos que continuamos con una dinámica ganadora, incluso haciendo muchos goles. Recuerdo los cinco que le metimos al Salamanca. Fue un momento en el que parecía que su salida iba a generar algo de inquietud. Sin embargo, el equipo funcionó de maravilla. Creo que, aunque hubiese estado Joaquín en esa racha en la que no conseguíamos ganar, estoy seguro de que la hubiésemos tenido igual, porque había otras circunstancias. Y, en general, el equipo mantuvo una línea. También contábamos con que podía haber algún momento donde nos costase ganar, porque lo que habíamos conseguido hasta ese momento era muy difícil: estar siempre ahí peleando por el primer puesto siendo recién ascendidos. Sabíamos que en algún momento de la temporada nos podía costar más. Sin Joaquín quedamos segundos, entramos en el play-off, y eso demuestra mucho la capacidad que tenemos a nivel de plantilla para superar cualquier adversidad.

¿Cómo vivió que el Barça se fijase en un jugador suyo?

Al final, los filiales somos muy visibles para el fútbol en general. En un filial se junta gente muy joven con mucho talento. Si hay un jugador que destaca, como destacaba Joaquín, entiendo perfectamente que cualquier filial o cualquier equipo de más categoría se fije en él. Me pareció algo normal.

¿Volverá?

Le deseo lo mejor y verle jugar en el primer equipo del Oviedo sería una alegría. Cuando estás trabajando con los chicos en cantera y luego los ves en el primer equipo, es un éxito. Es fundamental que consigan llegar. Nos alegraría mucho, fuese Joaquín o cualquier otro jugador.

Martín Peláez asegura que la temporada que viene subirá a cuatro o cinco chicos al primer equipo.

Sí, sí. Es un motivo de satisfacción, y además refuerza mucho las expectativas de los chicos que vienen de abajo, ver que algún compañero sube al primer equipo. Me consta que desde el club siguen con interés a los chicos del filial, que los tienen muy bien valorados y que, como ha dicho el presi, podría darse que algún futbolista estuviera ahí en el primer equipo.

A nivel personal, su llegada fue polémica y ahora es un entrenador muy bien valorado.

Yo lo estoy disfrutando. Son dos temporadas en las que están saliendo muy bien las cosas. Y la verdad es que, en el día a día, trabajar con un grupo como el que me ha tocado es muy disfrutable. Soy feliz en el Oviedo, soy feliz en el filial y lo que quiero es hacer bien mi trabajo, disfrutarlo y que podamos mantener esta dinámica el mayor tiempo posible.

Imagínese que terminan ascendiendo. ¿Cree que sería beneficioso para el club?

Una vez que ascendimos de Tercera a Segunda Federación, nadie se podía imaginar que pudiésemos estar afrontando un play-off para ascender a Primera. De segundos, además. La dinámica fue muy buena desde el primer momento, porque estuvimos siempre metidos entre los primeros. Cuanto más altas sean las categorías, siempre es mejor como marco para la preparación de los chicos. En el aspecto deportivo pienso que es positivo, y lógicamente puede tener una influencia en la planificación o en cómo proyectar todo lo que se hace a nivel de dirección. Al final, requiere también una serie de condiciones. Tener un equipo en Primera Federación exige mucho. Pero nosotros queremos ascender y vamos a hacer todo lo posible para que así sea.

Recuperan a Agudín.

Sí, por lo menos para este partido nos lo han permitido y viaja con nosotros.

Rivas renueva un año más como director de la cantera.

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Es el reconocimiento a una buena labor, a un buen trabajo. Estoy muy contento por él, y la cantera está dando pasos importantes en su evolución. Año a año ha ido mejorando. Estoy muy contento por él, muy merecido.