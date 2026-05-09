Almada, entrenador del Real Oviedo, no quiere hablar de futuro: "No quiero pensarlo, soy lo menos importante"

Guillermo Almada, técnico del Oviedo, analiza la semana de su equipo en El Requexón y el partido que tiene por delante ante el Getafe.

Las bajas. "Tendremos a los mismos jugadores que en Sevilla. Colombatto ha tenido alguna molestia, pero creo que llegará bien. Dendoncker está fuera y Agudín se fue con el filial. El equipo está golpeado. Tenemos partidos importantes por delante. Hemos intentado recuperarnos de lo anímico. Quedan dos semanas para cerrar el campeonato y no queremos ninguna lesión. Debemos conseguir una victoria por nuestra gente".

Pelear a pesar de la situación. "Hay que sacarla desde nuestro interior. Debemos ser profesionales y tener rebeldía. Representamos una institución muy prestigiosa. Está el prestigio del futbolista también. Hacemos lo que nos gusta, que es jugar al fútbol. Hay cosas importantes que debemos demostrar. Tenemos que defender ese porcentaje ínfimo que tenemos".

La plantilla. "No me preocupa lo que pueda suceder después porque estoy enfrascado en el día a día, no quiero que nada me distraiga. Ya tendremos tiempo para analizar una cantidad de situaciones. Nos toma mucho tiempo las cosas del día a día".

El once. "Algunas variantes habrá, siempre buscando el mejor funcionamiento. Queremos tener más llegadas. Inevitablemente haremos rotaciones por la cantidad de partidos. Hay cansancios. Estamos analizando alguna variante. No hicimos un mal partido ante el Betis. Tiramos las mismas veces. Nos faltó profundidad".

El Real Madrid. Es una situación que no depende de nosotros. Lo pensaremos a partir del lunes. Intentaremos poner el mejor equipo y más allá de la dificultad de la dificultad que atraviesa el Madrid. Por más que sea complicado para nosotros, debemos intentar ganar. Esto es un juego y debemos de tratar brindarle una alegría a nuestra gente. Lo pensaremos a partir del lunes.

Los que no juegan. "Pensaremos en lo inmediato. Forés tuvo mucho tiempo lesionado y si lo ponemos es un cambio prematuro. Pensamos en las soluciones para intentar ganar. Pondremos a los que veamos en las mejores condiciones. Representamos a la institución y no nos sobra nada como para no poner a los que están mejor. Algunos están haciendo un trabajo especial de su selección para el mundial".

Su futuro. "No hay novedad por mi futuro. Hasta que no cierre el campeonato no quiero opinar nada, yo soy lo menos importante. Analizaremos lo que nos condujo a esta situación y sacar los errores para no volver a cometerlos".

Noticias relacionadas

El Getafe. "Es un rival complicado, con un estilo de juego difícil, con buenos futbolistas y un entrenador que lleva un proceso largo. Para nosotros cualquier rival es complicado".