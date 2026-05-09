Paso de gigante del Vetusta, que partirá con ventaja en el Tartiere ante el Tudelano (0-1)

El Real Oviedo Vetusta consiguió un trabajado triunfo a domicilio para encarar la vuelta de la eliminatoria en casa con esa mínima ventaja de un gol arriba en el marcador, gracias al tanto que anotó De la Hera en el tramo final de la contienda. Tras la igualdad en los primeros cuarenta y cinco minutos, en el segundo tiempo el conjunto que dirige Roberto Aguirre dio un paso al frente y tuvo más certeza ofensiva para finalizar los noventa minutos con una ventaja que puede valer oro.

Tudelano: Yoel (1); Ander (1), Parada (1), Julen (1), Asier (1); Nowend (1), Dani (1), Vila (1), Curro (1), Alayeto (1) y Naranjo (1). Cambios: Albín (1) por Nowend, min. 65. Colau (1) por Naranjo, min. 65. Guille (1) por Vila, min. 73. Asier (1) por Curro y Bouguettaya (1) por Alayeto, min. 80. Vetusta: Narváez (2); Fernández (2), Adri (2), Marco (2), Diego (2); Castri (2), Dieguito (2), Pérez (2), Diego (2), Agudín (2) y Guille (2). Cambios: Cheli (1) por Diego, De la Hera (3) por Dieguito y Lamine (1) por Agudín, min. 65. Marcos (1) por Adri, min. 74. Arribas (1) por Pérez, min. 83. Goles: 0-1, min. 79: De la Hera. Árbitro: Ruiz Gómez (colegio riojano). Mostró tarjeta amarilla al visitante Marcos. Campo: Municipal Ciudad de Tudela. Unos 8.000 espectadores.

Tudelano y Real Oviedo Vetusta empezaron los primeros compases del choque con mucha paridad: no quisieron someter el juego a un ritmo alto ni a cometer errores innecesarios durante las primeras jugadas. Certeza y resguardo de ambos, navarros y asturianos buscaron la tranquilidad con una primera acción de peligro que llegó por parte local con un buen centro de Alayeto al que no llegó por muy poco Naranjo. Pasaron los minutos y el cuadro que dirige Roberto Aguirre comenzó a querer llevar el timón y la batuta del juego.

Los acercamientos se intensificaron un poco más sobre el tapete verde, pero locales y visitantes no tuvieron su mejor versión de cara a gol y continuaron con esa timidez para no cometer errores que les pudieran salir caros. El Vetusta intentó adelantarse en el luminoso con la movilidad arriba de Guille Berzal, pero la zaga de los navarros estuvo certera y sólida para mantener su portería a cero. Los azulones tuvieron una oportunidad muy clara para adelantarse en el luminoso de Tudela al filo del descanso, pero el guardameta Yoel se sacó una gran intervención para seguir con el cero a cero e irse al descanso con todo igualado y mucho por decidir en el segundo acto. Sin tiempo para más y con muchos nervios sobre el verde, se llegó al descanso con todo igualado y mucho por decidir en el segundo acto.

Ya en la segunda parte, los ovetenses dieron un paso más y buscaron con más asiduidad la portería contraria: los visitantes no quisieron dejar nada en vano y buscaron ese plus que les hizo falta en el primer acto para dejar, mínimamente, la contienda encarrilada y poder tener algo de margen para la vuelta en el Carlos Tartiere. Pese al buen hacer del Vetusta, el colegiado anuló un gol a los navarros por fuera de juego de Alayeto. Pocos minutos después, fue el turno para Naranjo, que buscó fortuna con un disparo lejano que finalmente atajó bien colocado bajo palos el portero del Oviedo.

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Los de Aguirre aguantaron bien el vendaval ofensivo de los locales con un Dani Santigosa que gozó de otra acción para los suyos con un nuevo disparo que pegó en la madera. Cuando mejor estaban los locales, empezaron a funcionar los cambios de los visitantes y De la Hera, que entró de refresco, puso el único tanto para los asturianos y silenciar el estadio local. Estaban haciendo bien las cosas sobre el verde el conjunto de Héctor Urquía, pero en estas eliminatorias hay que estar certero y eficaz para cubrir esos pequeños detalles que pueden acabar de ser importantes para el devenir del partido. Con todo, el Oviedo Vetusta se llevó un resultado más que positivo a domicilio y, pese a que un gol de diferencia no deja ni mucho menos todo sentenciado para la vuelta, el marcador fue favorable al conjunto carbayonés, que tiró de oficio y acierto en los últimos minutos.