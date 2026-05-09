El Real Oviedo, a punto de dar el paso definitivo con su nueva ciudad deportiva: este es el próximo movimiento

El Oviedo dará el próximo viernes 15 de mayo uno de los pasos administrativos más importantes en el proceso de construcción de su nueva ciudad deportiva en La Belga, en Siero. Tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el club firmará ese día la escritura pública de los terrenos en los que se levantará el complejo deportivo, una operación valorada en alrededor de dos millones de euros que supondrá el último gran trámite previo al inicio efectivo de la actividad sobre el suelo sierense. Un movimiento clave en un proyecto que el Grupo Pachuca ha situado, desde su llegada al club, como una de sus prioridades absolutas.

La firma llega después de meses de avances administrativos. La Comisión de Urbanismo y Ordenación Territorial de Asturias (CUOTA) dio luz verde el pasado mes de febrero al plan especial de la primera fase de la ciudad deportiva, que contempla siete campos de fútbol y edificios complementarios de vestuarios, con una superficie construida máxima de 1.200 metros cuadrados. La aprobación, eso sí, desarrolla las prescripciones del trámite ambiental, ya que las pretensiones iniciales de mayores usos edificatorios requerían la previa modificación del Plan General de Ordenación del concejo.

A partir de ese visto bueno autonómico, el camino ha pasado por el Ayuntamiento de Siero, que es la administración encargada de ir concediendo las licencias necesarias para que las obras puedan arrancar. Y precisamente ayer, la Junta de Gobierno municipal dio un nuevo paso al aprobar la licencia a E-Redes para la instalación de una línea subterránea de alta tensión de 20 kilovatios hasta el centro de transformación de La Belga, así como las correspondientes labores de canalización. Un permiso que se suma a la licencia de obra civil ya concedida con anterioridad y que, junto con la instalación del propio centro de transformación, completa el suministro eléctrico necesario para que el complejo pueda funcionar a pleno rendimiento. En paralelo, el suministro de agua se encuentra todavía en fase de licitación.

El alcalde de Siero, Ángel García, ha señalado en distintas ocasiones que, una vez aprobado el plan en el Pleno municipal y con el visto bueno de los técnicos al proyecto, las obras podrían comenzar en verano. Por su parte, el presidente azul, Martín Peláez, ya aseguró recientemente que el proyecto "está más cerca que nunca". "Todo va por muy buen camino. Es el mayor compromiso. Hay proyecto de futuro", aseguró el dirigente oviedista.

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La ciudad deportiva de La Belga es, desde el primer momento, una de las grandes apuestas estratégicas del Grupo Pachuca, propietario del Oviedo. Para materializar esa idea era imprescindible disponer de unas instalaciones a la altura, y encontrarlas en el área de Oviedo se convirtió en un proceso más complicado de lo previsto. El complejo que se levantará en La Belga estará muy inspirado en La Esmeralda, el centro de alto rendimiento del Grupo Pachuca en Guanajuato (México), considerado el más moderno del país, aunque la nueva ciudad deportiva azul lo superará ampliamente en dimensiones. La Esmeralda ocupa 70.000 metros cuadrados; La Belga tendrá 375.000. En Siero se prevén siete campos de fútbol, además de pabellones, vestuarios personalizados, áreas médica y de nutrición, gimnasio, residencia para deportistas y todas las instalaciones de apoyo al rendimiento que ya caracterizan al modelo Pachuca. La constructora encargada del proyecto será Esfer. Mientras tanto, El Requexón seguirá funcionando como una especie de complejo B una vez La Belga esté operativa, manteniendo su utilidad como instalación complementaria al servicio del primer equipo y, sobre todo, de las categorías inferiores.