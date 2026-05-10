Aarón Escandell, portero del Real Oviedo, sin pelos en la lengua contra los árbitros: "Nos quieren abajo, ha sido vergonzoso"

Aarón Escandell, guardameta del Real Oviedo, no ha dejado la oportunidad de dejar claras sus sensaciones tras el empate contra el Getafe, partido en el que dos jugadores azules fueron expulsados tras la revisión del VAR de manera polémica.

"No han querido que ganásemos. No sé que les hemos hecho, no quieren abajo. Ha sido vergonzoso", dijo el meta de Carcagente ante las cámaras de la televisión. "No hemos estado a la altura, ni nosotros ni la directiva", remató.