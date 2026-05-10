Almada, entrenador del Real Oviedo: "Me encantaría que Cazorla siguiese un año más"

Guillermo Almada, técnico del Real Oviedo, valoró el empate de los suyos, aunque las tablas dejan a los azules virtualmente descendidos.

Las dos rojas. "Con criterios distintos de lo que se ha aplicado en otros partidos con nosotros. LAs hemos tenido iguales en contra y nos dicen que no son nada. Fueron muy similares. No se aplicó el mismo criterio. A veces no sabes a qué atenerte en situaciones que se reiteran en todos los partidos. Eso termina pesando. En el fútbol la diferencia es un detalle y más en nuestra situación. Uno se revela contra las injusticias por mucho que no esté habituado a vivirlas permanentemente".

El arbitraje. "No me quiero sacar la responsabilidad de nada. El arbitraje te da y te quita. Nos quitaron permanentemente. No recuerdo ningún partido que hayamos ganado con una jugada dudosa a nuestro favor. Hemos sido desfavorecidos en situaciones muy importantes. Contra el Betis es el ejemplo. Y como hoy ha habido una cantidad importante desde que estoy aquí".

El partido. "Más allá del dolor de no ganar, podemos estar con la cabeza tranquila porque se han matado en el campo. Queríamos buscar ganar, pero nos faltó claridad. Se duplicaron los futbolistas cuando quedamos dos menos".

Cazorla. "Ha jugado prácticamente todos los partidos conmigo. Determinamos si es más importante que esté con el cansancio del rival, o ponerlo de entrada y que se agote a los 60 minutos. Para nosotros es favorable que pueda marcar diferencias. Siempre da buenos minutos. Siempre nos aporta y nos da soluciones. Retirarse es una decisión de Santi. El club está abierto a cualquier situación. Se lo pensará. Vamos a respetar cualquier decisión que él tome. A mí me encantaría que siga, ya he dicho mil veces que es un crack".

Su continuidad. "No puedo adelantarme nada porque son todo decisiones que tomaremos más adelante. Primero tenemos que ver si seguimos. Ya hemos conversado, pero tenemos que hablar más. Igual el ptoyecto deportivo es distinto. Todavía no hemos planificado. Nos quedan partidos. Cuando termine el torneo, nos pondremos juntos a analizar si nuestros caminos son paralelos o no".

Afrontar los tres partidos que quedan. "Como lo afrontamos hoy, con la misma vergüenza deportiva que brindamos en todos los partidos. Podemos jugar bien o mal, pero la entrega no está en tela de juicio. En todos nos hemos matado".

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Thiago Borbas. "Es difícil entrar en los partidos, es la realidad. Tuvo entrega como todos. Compite con Fede por su físico. Con el nivel que tiene Viñas no puede jugar Thiago. Tiene buenos antecedentes. Nos gustaría que entrase y metiese tres goles".