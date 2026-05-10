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Bordalás, entrenador del Getafe: "El Oviedo volverá pronto a Primera porque se lo merece"

"Les deseo lo mejor porque es un club histórico", dijo

José Bordalás, durante el partido Real Sociedad-Getafe. | JUAN HERRERO / EFE

José Bordalás, durante el partido Real Sociedad-Getafe. | JUAN HERRERO / EFE

Joaquín Alonso

Joaquín Alonso

José Bordalás, entrenador del Getafe, valoró el empate de los suyos ante el Real Oviedo.

"Nos quedamos con una sensación pobre por cómo se ha puetso el partido. Lo teníamos controlado y con las expulsiones éramos dos más. Nos ha faltado calma. Queríamos marcar rápido. Los chicos lo han intentado. Tener 45 puntos a falta de tres jornadas tiene un mérito histórico", comenzó diciendo.

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"Sabemos que meternos en Europa es difícil porque hay equipos con un potencial muy superior al nuestro. Faltan tres jornadas y lo intentaremos. Desde fuera no puedo hacer una valoración sobre el Oviedo, pero he visto un equipo que ha competido y con una afición fantástica. Se ha visto cómo animan. Eso les ha dado fuerzas. Le deseo lo mejor al Oviedo porque es un club histórico. Pronto volverá a Primera porque se lo merece", zanjó.

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