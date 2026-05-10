Bordalás: "El Oviedo lo está dando todo y tiene un afición magnífica"
A. G. S.
José Bordalás, técnico del Getafe, llega al Tartiere rodeado por las noticias sobre su continuidad al mando del cuadro madrileño. Sobre su próximo rival, el Oviedo, indicó que se "juega muchísimo" porque aún tiene posibilidades matemáticas de conseguir la permanencia pese a que es el último de la tabla.
"Es una temporada muy difícil para todos. Para nosotros ha sido si no la más difícil de las más difíciles. No tengo ninguna duda. Llevo muchos años dirigiendo muchas temporadas al Getafe y esta ha sido sin duda la más complicada. En estos momentos tener 44 puntos es algo increíble", señaló.
"Hay equipos con un potencial superior que pelean por no descender y el Oviedo es uno de esos equipos con una magnífica afición. Está pagando muy caras las derrotas y lo están dando todo; no va a ser una excepción este domingo", agregó.
Sobre su futuro, "ya lo dijo mi presidente públicamente, que nos sentaremos y hablaremos de mi futuro. Yo no rechazo absolutamente nada como ha salido en algunos medios durante la semana y estos días. Estoy tranquilo con mi futuro. Sé del interés de muchos, pero estamos centrados en el día a día, intentar dar alegrías a nuestra afición y a ver si somos capaces de disfrutar de estos últimos cuatros partidos", dijo.
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