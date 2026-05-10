Dani Calvo alza la voz sobre la situación de Santi Cazorla: “No entiendo su poca participación; se le podría haber sacado muchísimo más provecho”

El empate del Oviedo ante el Getafe, 0-0, mantiene a los azules un día más en Primera, aunque el descenso podría ser oficial mañana si el Girona puntúa en su partido ante el Rayo. Dejó al menos el punto un regusto dulce por la forma de competir de los azules con dos menos. También mostró a un Santi Cazorla con soluciones sobre el campo.

Preguntado por la situación del internacional, que no ha sido titular con Almada, uno de los capitanes, Dani Calvo, fue claro al respecto. “No entiendo la poca participación de Santi porque es un grandísimo jugador. Me da igual que tenga 30 o 45 años, está preparado para jugar y lo demuestra cada segunda parte que sale. Nos hace tener la pelota, nos da a balón parado, tiene último pase… Es un jugador al que hay que saber gestionarle las cargas, pero creo que se le podría haber sacado muchísimo más provecho”.

Añadió el zaguero sobre Santi que “estuve cerca de él día a día y lo ha asado mal en estos meses. Siempre ha puesto su granito de arena. Hoy se ha emocionado porque su carrera puede llegar a su fin, no sé qué pasará. Vino para ascender, lo hizo, tiró del carro”.

Al margen del capitán, el central explicó que “la situación es difícil, casi imposible. Hoy ya es prácticamente el punto final porque las opciones son las que son. Puede ser matemático mañana, no nos quedan opciones”. No quiso Calvo poner excusas con los colegiados: “No voy a rajar porque no quiero poner la excusa de los árbitros cuando el nivel de la temporada ha sido bajísimo por nuestra parte. No va conmigo escudarme en los árbitros. Pero es muy fácil que nos piten a nosotros y las decisiones siempre vienen en contra. El descenso no es culpa del arbitraje”.

Y agregó: “Es el primer descenso de mi carrera, no sé qué situación se va a dar. Mi idea es salir a competir al Bernabeu de la misma forma, llevamos un escudo en el pecho que hay que defender”. Se refirió por último a la afición: “Lo primero es agradecerle todo lo que ha hecho por el equipo todo este año. Todos empezamos ilusionadísimo. Pero han dado su apoyo, fuera y en el Tartiere, sin reproches a los jugadores salvo partidos puntuales. El agradecimiento es pleno. Nos dejaremos la piel en Segunda y que sirva para volver a esta categoría”.