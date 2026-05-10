¿Ha descendido el Real Oviedo? ¿Qué tiene que suceder para que baje? Estas son las matemáticas

El Oviedo es virtualmente equipo de Segunda División tras el empate a ceros con el Getafe del Tartiere. No lo es matemáticamente todavía, puesto que tiene que jugar el Girona mañana ante el Rayo. Sin embargo, un empate del cuadro catalán mandaría al Oviedo directamente a Segunda División.

La situación clasificatoria deja al Oviedo último, con 29 puntos, y sin margen. Por delante, Sevilla con 40 (con el goal-average ganado a los azules, lo que lo convierte en inalcanzable), Espanyol, Elche y Valencia con 39, Mallorca con 39, Girona con 38, Alavés con 37 y Levante con 36. El empate a los carbayones en 29, con un máximo final de 38, que aún permitiría salvarse siempre que el Girona no alcance esa cifra hasta que termine la temporada. Tiene a su favor, en ese escenario, el average ganado al Girona.