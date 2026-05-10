Djené, soldado de Bordalás: el jugador con el que el Real Oviedo debe tener cuidado

La historia de Djené Dakonam (Lomé, 1991), uno de los principales peligros a los que se enfrentará esta tarde el Oviedo en el Tartiere (18.30 horas), empieza muy lejos del Coliseum, en un Togo donde el fútbol se mezclaba con el colegio y donde sus padres le ayudaron a comprar las primeras botas. El padre del principal soldado de Bordalás trabajaba confeccionando ropa. De ahí salió un chaval disciplinado, reservado, que se hizo futbolista a base de ir picando piedra: Étoile Filante de Lomé, Tonnerre Bohicon, Coton Sport Garoua en Camerún, donde llegó a jugar la Liga de Campeones africana, y un par de pruebas frustradas en Francia con Lens y Bastia. Hasta que España le abrió la puerta.

Djené, soldado de Bordalás

Llegó al Alcorcón en 2015 a última hora y a prueba. Pero allí estaba un tal José Bordalás esperando descubrirlo. Le bastó poco para convencer al técnico que años después diría que Djené era uno de los mejores jugadores que había tenido a sus órdenes. Empezaba ahí una sociedad que se ha convertido en una de las más longevas y reconocibles del fútbol español. En julio de 2017, el Getafe lo fichaba para reencontrarlo con Bordalás. No se han separado prácticamente desde entonces.

Djené es ya un capítulo entero del libro del Getafe. 320 partidos oficiales, segundo jugador con más presencias en toda la historia azulona, solo por detrás de Pedro Caballero. Y aquí entra un dato curioso para el aficionado oviedista: precisamente fue contra el Oviedo cuando alcanzó los 296 encuentros en Primera con el Getafe, convirtiéndose en el jugador con más partidos del club en la máxima categoría. En el duelo en el Coliseum ante los carbayones, Djené fue homenajeado ante su público confirmándse como uno de los jugadores más queridos por la afición.

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Esta temporada acumula 31 partidos, 2.385 minutos y 29 titularidades, números de pieza imprescindible pese a sus 34 años recién cumplidos. Mañana, a las 18.30, en el Tartiere, el Oviedo se medirá a un Getafe que tiene en su capitán togolés mucho más que un central: tiene un símbolo.