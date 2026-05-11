El enganchón entre un histórico periodista de TVE y un historiador del Real Oviedo: "Siga usted con su prepotencia"

El histórico periodista deportivo de RTVE Paco Grande y el historiador del Real Oviedo José Ángel Muñiz, "Mangas", han protagonizado este fin de semana un encontronazo público en la red social X que se ha viralizado rápidamente entre el oviedismo. El motivo: el programa especial que el comunicador asturiano ha grabado en RTVE para celebrar el centenario del club azul, titulado "Cien años y... tantos días".

El cruce arrancó cuando Paco Grande anunció en su perfil la finalización de la grabación. "Hola, acabamos de terminar la grabación del programa dedicado al centenario del Real Oviedo. Cien años y... tantos días. Gracias a Carlos y a Ricardo Bango por estar con nosotros", escribió el periodista, agradeciendo la participación de dos de los invitados al espacio. La publicación, sin embargo, no tardó en encontrar respuesta.

"Mangas", referencia del oviedismo en cuestiones históricas, criticó la elección de los invitados al considerar que dejaban fuera buena parte de la historia del club: "La historia del Oviedo no se puede centrar solo en la década de los 90 como representan estos dos invitados que pones aquí", apuntó el historiador. Una observación que, lejos de quedar en el aire, recibió respuesta inmediata del periodista.

Paco Grande contestó pidiendo paciencia y recordando su trayectoria con el club azul. "Hola, ¿cree usted que no lo sé? Le pido que tenga paciencia y vea mi planteamiento de programa. Le recuerdo que, antes del centenario, ya he hecho dos del Real Oviedo; con este, tres. Creo que ninguna otra televisión ha hecho tal número de programas y horas, ¿y aún se queja?". La respuesta del historiador llegó casi al instante: "Esto no va de hacer número de programas. Va de dar a conocer la historia. Y tengo mis dudas".

A partir de ahí, el tono fue subiendo. El periodista enumeró su producción dedicada al club: "Pues despeje sus dudas y busque en RTVE: el dedicado a la fundación del Real Oviedo, el dedicado a Marianín, el Jabalí del Bierzo, el dedicado a los duelos Real Oviedo-Sporting y este que anuncio. Cuatro programas. ¿Le parece poco? ¿No es suficiente historia?". A lo que Mangas replicó: "Siga usted con su prepotencia. Conozco de sobra la historia del Real Oviedo. Llevo años investigando y conozco de sobra esos programas, y en algunos casos dejan bastante que desear".

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El intercambio terminó con un mensaje rotundo de Paco Grande, en el que defendió tanto su trayectoria como el programa Conexión Vintage. "Usted arroja dudas y está en su derecho, pero no lo admito. Quince años de Conexión Vintage con documentos maravillosos de todo el deporte y de todos los equipos, ¿y a usted le asaltan las dudas? Quédese con ellas, que yo sigo mi camino feliz por lo que TVE me deja hacer", zanjó el periodista.