Del “para mí golpea claramente el balón” al “le rasca bien”: el cambio repentino del árbitro para expulsar a Sibo

El empate del Oviedo ante el Getafe no estuvo exento de polémica como ha sucedido a lo largo de toda la temporada. Dos rojas fueron señaladas desde la sala VOR para que Soto Grado, el colegiado, rectificara su criterio inicial. Como ya ha sucedido en otras ocasiones, esta doble corrección podría llevar al árbitro de nuevo a la nevera.

Los audios publicados por la Federación incluyen el repentino cambio de opinión del colegiado cuando fue a observar la acción delante de la pantalla. “Deja la pierna y con fuerza excesiva le golpea”, le insta Figueroa Vázquez, al frente del VAR, cuando le pone la imagen. La primera reacción del colegiado principal, sin embargo, parece ir en la dirección de refrendar su decisión sobre el campo. “No, para mí es la inercia”, objeta Soto Grado, para a continuación añadir que “para mí golpea claramente el balón”.

Sin embargo, el propio árbitro se corrige al momento su opinión. “Quiero ver si esa pierna está golpeada mientras golpea”, dice dudando. Y a continuación cambia su visión: “Golpea y golpea y hay un movimiento extra. Ahí puede retirar y no la retira. No, le rasca bien”. La jugada fue solucionada con roja directa a Sibo y el Oviedo con 9 jugadores sobre el campo.