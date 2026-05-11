¿Qué necesita el Oviedo para no llegar descendido al Bernabeu? Las cuentas pasan por Vallecas, Mendizorroza y Montilivi

Los ojos del oviedismo miran con temor a lo que suceda esta noche a partir de las 21.00 horas en el estadio de Vallecas, donde el Rayo y el Girona cierran la 35.ª jornada de Liga en Primera. Si los catalanes puntúan, el Oviedo será oficialmente equipo de Segunda, algo asumido en todos los estamentos del club, pero que queda por certificar. Pero, ¿qué pasaría si el Rayo gana? ¿Tiene opciones el Oviedo de salir al Bernabéu sin haber descendido?

Para que los de Almada comiencen el choque ante el Madrid (jueves, 21.00 horas) aún vivos en la categoría tienen que darse tres circunstancias. En primer lugar, la circunstancia ya comentada de que el Girona pierda ante el Rayo esta noche. De darse, el descenso podría ser oficial mañana, siempre que el Alavés derrote al Barça en su feudo (21.30 horas).

Aun solventando esos dos match balls, el Oviedo podría descender incluso en pleno choque ante el Madrid. El Girona recibe a la Real Sociedad a las 20.00 horas del jueves y a las 21.30 el Oviedo juega ante los de Arbeloa. Si el Girona puntúa, ya sería inalcanzable.