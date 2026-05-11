El Oviedo mueve ficha: contactos con candidatos para la dirección deportiva y un perfil que gusta especialmente

Aunque la esperanza creció hace algunas semanas, especialmente tras la doble victoria ante Sevilla y Celta, hace tiempo que el Oviedo había empezado a planificar su futuro inmediato pensando en Segunda. Algunas renovaciones y fichajes responden a esa idea. Y también tiene la intención el Grupo Pachuca de aprender de los errores cometidos. Uno de los más repetidos por sus responsables es el de no haber reforzado la dirección deportiva.

En ello trabaja el Oviedo, decidido ya a contratar un director deportivo que encabece la reconstrucción de la plantilla en Segunda. Ya ha habido contactos con varios perfiles y uno de los que más gusta, como ha sabido LA NUEVA ESPAÑA, es José Antonio Prieto, Cata, secretario técnico de Osasuna, club con el que tiene contrato, detalle este que no facilita su llegada.

Cata es la mano derecha de Braulio en Pamplona y se valora de él el amplio conocimiento del mercado. Se le considera un perfil que se puede adaptar perfectamente a lo que exige la reconstrucción del Oviedo en Segunda. Hombre discreto, valorado de forma especial en el mundo del fútbol, supondría para él el salto al primer plano en un club con un funcionamiento tan especial como el del Oviedo con el Grupo Pachuca.

La operación no es sencilla, porque Cata, de la mano de Braulio, renovó hace un par de meses hasta 2029. Por eso, el club mantiene contacto con otros candidatos, tanto desde España como desde México, ya que Jesús Martínez está encima de una decisión de calado como esta.

La llegada de un máximo responsable a la hora de fichar no supondrá la salida de Agustín Lleida y Roberto Suárez, los encargados de crear la actual plantilla. El primero se mantendrá como director general, aunque centrado en lo deportivo: el club nombrará un vicepresidente ejecutivo para aglutinar funciones más allá de lo futbolístico. En cuanto a Suárez, parece que seguirá vinculado a la secretaría técnica.