Aprender de los errores: tres lecciones para Pachuca para reflotar el proyecto del Oviedo

Pensándolo en frío, el Real Oviedo ha seguido al dedillo el manual del perfecto colista durante la temporada. Una planificación defectuosa, el proyecto ya nació con dudas y con fichajes tardíos, un proceso de adaptación doloroso, una división social importante y, de condimento, decisiones arbitrales que cortaron cualquier intento de reacción. Nada ayudó, el viento nunca sopló a favor, pero sería injusto echar la culpa al empedrado. El descenso del Oviedo en una de las temporadas más decepcionantes de siempre se debe a un cúmulo de errores que nacen desde la resaca del ascenso, con la sensación de que nunca se tuvo los pies en el suelo y que tiene el nombramiento de Carrión como entrenador como punto de inflexión. Todo eso es ya historia del Oviedo, es pasado, doloroso, pero un capítulo superado. Toca sacar conclusiones y, sobre todo, aprender de los errores. Pachuca dice que ha tomado nota. Toca demostrarlo.

Una competición de otro nivel.

El salto de Segunda a Primera es enorme. Y la competición mexicana se asemeja más a la Hypermotion que al escenario principal en España. Va esto dirigido principalmente al elemento competitivo, pero no solo al mismo. El modelo no ha cambiado, vaya eso por delante. El mismo sistema que este año derrapó enviando a Rondón como punta de lanza fue el que posibilitó que en cursos anteriores futbolistas como Alemão, Viñas, Seoane o Colombatto reforzaran al equipo en Segunda.

La lectura tiene que ver más con el nivel. En la estructura del Grupo hay futbolistas para destacar en Segunda, pero el escenario principal exige mucho más. Es una de las lecciones de las que debe aprender Jesús Martínez y sus hombres de cara al futuro.

El factor social y la ilusión.

Los resultados controlan en gran medida las opiniones del aficionado. Pero no del todo. Pachuca gozó del aplauso general hasta iniciar el curso, sentado el proyecto en el ascenso a Primera, aunque asuntos como los precios de los abonos habían creado malestar. Pero el movimiento para fichar a Carrión fue torpe, precipitado y, lo que es peor, creó una división aún palpable hoy en día.

Las decisiones deportivas deben ser independientes de modas u opiniones populares, pero en una casa tan especial como la azul hay que tratar de no herir sensibilidades. De no crear incendios innecesarios. Creer que un par de buenos resultados hubieran solventado la crisis desatada por el fichaje de Carrión es no haber entendido nada. Para el nuevo proyecto en Segunda, en el que se espera que se resienta algo la masa de seguidores en el Carlos Tartiere, el factor social es fundamental. Mantener al aficionado orgulloso y comprometido debe ser la clave.

Lo fundamental es recuperar la ilusión. Y no resultará sencillo en la nueva tesitura. Volver a Segunda tras un paso efímero por la elite, ensuciando el año del Centenario pone las cosas más difíciles. Y la más que probable despedida de Santi Cazorla es un golpe anímico a la altura del descenso. Tampoco parece que la continuidad de Almada sea acogida con especial alborozo por los seguidores. Necesita Pachuca algo fresco, diferente; un golpe de efecto.

Huir del cortoplacismo.

En este aspecto, Pachuca no es sospechoso. Desde su llegada, el grupo liderado por Jesús Martínez ha mantenido que el proyecto es a largo plazo, que no se busca el éxito inmediato. Este descenso pondrá a prueba la filosofía de un Grupo que en el resto de clubes en los que ha aterrizado ha tenido largas trayectorias.

En este sentido, la apuesta por una nueva ciudad deportiva en Siero parece responder a la pregunta de si lo de Pachuca es una apuesta a largo plazo. Con la operación encauzada, cerrar ese nuevo hogar del oviedismo dejaría un legado más allá de resultados deportivos y, de paso, confirmaría que las intenciones expresadas en los últimos años por los dirigentes tienen una traducción práctica.