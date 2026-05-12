Cazorla, punto y aparte: la retirada del icono del resurgir azul podría materializarse a final de temporada

El oviedismo encara una despedida doble. La del equipo en Primera División, ya consumada tras la derrota ante el Getafe, y, posiblemente, la de su gran símbolo. Santi Cazorla, capitán, referencia y rostro del Oviedo, dejó caer que su carrera podría tener fecha de caducidad. No lo confirmó del todo, ni quiso ponerle día ni hora, pero sus palabras apuntan a un escenario que el oviedismo lleva tiempo temiendo: el del adiós inminente del Mago al fútbol profesional.

"La decisión ya la he tomado desde hace algunas semanas, pero no es el día ni el momento para comunicarla. Es algo decidido y consensuado con el club que será oficial en los próximos días o semanas", reconoció el llanerense. La frase, deliberadamente abierta, dejó pocas dudas en la sala. "En esta vida todo tiene un principio y un final. Pero ahora estoy centrado en acabar bien la temporada. La decisión está consensuada con mi familia y con el club y la comunicaremos en su momento". Cazorla no ha dicho oficialmente que se retire, pero el oviedismo, conocedor de su tono y de los gestos que acompañan a este tipo de declaraciones, ya da casi por hecho que las tres jornadas que restan podrían ser las últimas del Mago como futbolista en activo.

El propio Martín Peláez, presidente del Oviedo, abrió la puerta a un escenario en el que Cazorla, decida lo que decida, seguirá vinculado al club. El máximo dirigente azul aseguró que el llanerense continuará formando parte del proyecto "de una u otra manera, ya sea en el césped o en los despachos, si él quiere", aunque dejó claro que tendrá que ser el propio jugador quien tome la decisión sobre su futuro inmediato. Una idea que no sorprende: la dimensión institucional de Cazorla dentro del club hace ya tiempo que trasciende lo estrictamente deportivo.

La actual ha sido la temporada más difícil para el Mago desde su regreso al Oviedo, en lo colectivo y también en lo personal. Esta vez las lesiones le han dado una tregua, pero el rumbo del equipo, lejos de las expectativas con las que arrancó el curso tras el ascenso, le ha ido pasando factura en el día a día. Ha sido un curso convulso, marcado por la llegada de Carrión, el divorcio palpable con la grada y, ya con Almada al frente, una reacción tardía que ha terminado por estrellarse contra la cruda realidad del descenso. Y en todo ese intento de remontada, a Cazorla le ha tocado vivirlo desde un segundo plano. Suplente habitual en los planes del técnico uruguayo, su rol cambió drásticamente respecto a la importancia que tuvo en los esquemas de Paunovic y de Carrión, etapas en las que sí fue una pieza fundamental. Es probable que esa pérdida de protagonismo sobre el césped haya influido en su decisión de poner punto final.

"He vestido la camiseta de este equipo en Primera, que era mi sueño. Lo he disfrutado igualmente", dice Cazorla, una figura que trasciende el césped. Lo que resulta indiscutible, hablen los próximos días o los próximos meses, es la dimensión que Cazorla ha alcanzado dentro y fuera del club. Desde su regreso en el verano de 2023, los reconocimientos se han ido acumulando de manera casi ininterrumpida. Es Hijo Adoptivo de la Oviedo. La plaza de América llevará su nombre. Fue homenajeado en el GarraFest del centenario, en La Cerámica, en el Emirates, nombrado miembro del comité de honor del centenario… Se jugó un partido benéfico entre sus amigos y los de Esteban en un Tartiere cuyo palco de honor lleva su nombre. A todo ello se añade su peso económico dentro del club: es el jugador franquicia que más camisetas vende y la imagen elegida para casi todas las campañas publicitarias y promociones del centenario. Y todos esos reconocimientos solo son la punta del iceberg.

Noticias relacionadas

A eso hay que añadir lo intangible. Cazorla es el gran portavoz del club fuera de las fronteras azules. Todo el mundo en España identifica al Oviedo con su nombre, le aplauden en cada campo que pisa, y suele ser él quien levanta la voz cuando el club atraviesa momentos delicados. El Oviedo se prepara para asumir el descenso, pero también para asumir un adiós aún más grande. El de su capitán, su símbolo y su mayor referencia futbolística. Si Santi Cazorla decide finalmente colgar las botas en estas tres jornadas que restan, el oviedismo no solo despedirá una temporada amarga. Dirá adiós una era.