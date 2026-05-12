El Oviedo prepara cambios en el organigrama: cuatro nombramientos para empezar el nuevo proyecto

Consumado el descenso a Segunda División, algo esperado por otra parte, el Oviedo quiere acelerar el proceso de cambio prometido desde hace meses por sus responsables. Al director deportivo que comande el proyecto, movimiento esencial para la planificación de la próxima plantilla, se unirán al menos otros tres nombramientos. César Martín dará un paso adelante en el organigrama y pasará de presidir la Fundación a actuar de vicepresidente ejecutivo. Vicente González-Villamil, presidente de los veteranos, es barajado para actuar como embajador del club. Además, el periodista Antonio Virgili apunta a entrar en el club en una función que aglutinaría Comunicación y otras funciones.

Como informó LA NUEVA ESPAÑA la semana pasada, el club se preparaba para el nombramiento de un vicepresidente ejecutivo que aglutinara parte de las funciones desempeñadas por Agustín Lleida hasta la fecha y el fichaje de un director deportivo. Para el primer rol el elegido es César Martín. El exfutbolista ha actuado en los últimos años en un discreto segundo plano al frente de la Fundación y se le tiene en alta estima en la entidad.

Para llevar el peso de la planificación deportiva se trabaja en varios frentes. Uno de los que más gusta es Antonio Prieto, más conocido como Cata, secretario técnico de Osasuna, mano derecha de Braulio, uno de los directores deportivos más valorados de España. Los dos renovaron hace un par de meses con el conjunto de Pamplona hasta 2029, algo que dificulta la operación. El Oviedo se ha reunido con Cata en diversas ocasiones y es un perfil que valora de manera muy positiva, por considerarse un hombre de fútbol con un amplio conocimiento del mercado nacional.

Las dificultades contractuales hacen que no sea el único candidato valorado, en una búsqueda que se dirige desde Asturias pero también con influencia mexicana, con Jesús Martínez pendiente de cada movimiento.

Otros dos nombramientos

A esos dos movimientos se le unirán más para reconfigurar el organigrama de cara a los nuevos objetivos otra vez en Segunda División. El periodista Antonio Virgili, que ejercía de coordinador general de la Cámara de Comercio de Oviedo. Virgili llevaría el liderazgo en Comunicación dentro del club, aunque con funciones y representatividad en otros ámbitos.

Otro movimiento que se podría dar es la entrada de un histórico del club, Vicente González-Villamil, en su caso para actuar como embajador del Real Oviedo, en un rol similar al que ejerce Carlos Muñoz en la actualidad. Vicente es uno de los futbolistas con más historia en el club, como lo demuestran sus 353 partidos con la camiseta azul. Pero no solo eso, tras su retirada ejerció de entrenador y en los despachos, manteniendo el vínculo con el Oviedo. Desde hace años es el presidente y cara más reconocible de la Asociación de Veteranos, que participa en numerosas iniciativas de carácter solidario.