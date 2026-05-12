Primera mañana en El Requexón tras el descenso: caras largas y el “Volveremos” de Cazorla

"Volveremos", decía una aficionada que madrugó tanto como el que abre las puertas de El Requexón. La primera sesión de entrenamientos del Real Oviedo tras consumarse el descenso a Segunda División dejó este martes en el complejo deportivo azul una estampa muy distinta a la habitual. Los futbolistas saltaron al césped en torno a las 10:30 horas con tono serio y caras cabizbajas, en una mañana que tuvo más de funeral que de jornada deportiva.

Los primeros en aparecer sobre el terreno de juego fueron Javi López y Álex Forés. Tras ellos saltaron Dani Calvo y Nacho Vidal, comentando entre sí alguna jugada del último partido. A diferencia de los anteriores, ambos cuentan con contrato en vigor y, salvo sorpresa, seguirán en el Real Oviedo el próximo curso. Ellos sí que tendrán que pelear por el ascenso a toda costa.

A las puertas de la ciudad deportiva, la presencia de aficionados fue mucho menor de lo habitual. Apenas unos pocos seguidores se acercaron hasta El Requexón. Entre ellos, una señora se convirtió en la principal protagonista de la mañana. Su mensaje, repetido a todos los futbolistas que iban apareciendo, fue el mismo: “Mucho ánimo. Volveremos. Estoy segura de que volveremos”.

El momento más emocionante se produjo en torno a Santi Cazorla. La aficionada se acercó al capitán azul para pedirle una foto y aprovechó el gesto para hablar con él. “Santi, tranquilo, que volveremos”, le dijo. La respuesta del llanerense seguro que emociona a más de un oviedista: “Hombre, eso seguro. Siempre volvemos”.

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Ya sobre el césped, los hombres de Guillermo Almada cuajaron la penúltima sesión de entrenamientos antes del partido del jueves frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Una práctica marcada por el tono serio, la concentración y la práctica ausencia de risas o bromas, algo poco habitual incluso en jornadas difíciles. Las cuatro jornadas que restan servirán para despedir un curso amargo y, también, para empezar a perfilar el Oviedo que deberá pelear, otra vez desde Segunda, por volver lo antes posible.