La séptima caída a los infiernos: así fueron los otros descensos

El partido ante el Getafe sirvió para constatar algo que se intuía desde hace tiempo, que el sueño fue efímero. El regreso a la máxima categoría se ha acortado incluso en términos que muy pocos esperaban, pues se ha consumado tres jornadas antes de que se cierre la competición. Es el séptimo descenso en los cien años de vida de la institución carbayona. Al Oviedo de Almada se le acaba cualquier objetivo clasificatorio, pero sigue planeando sobre este equipo una amenaza, la de convertirse en el peor Oviedo de la historia en Primera División.

A los azules les restan tres jornadas para acabar la temporada y jugarán ante el Madrid, el Alavés y el Mallorca. En estos momentos, su pobre saldo es de 29 puntos en 35 encuentros disputados. Lejos, muy lejos, de poder pelear por la supervivencia, más aún en una Liga que apunta a tener puntuaciones altas por abajo de la tabla. La media de los azules en estos momentos es de 0,83 puntos por jornada.

Solo hay una campaña en la historia del conjunto carbayón en la que el equipo ofreciera un rendimiento más pobre en Primera y hay que irse a los años 40. Fue en la campaña 1949-50, la del primer descenso de la máxima categoría, algo nunca experimentado hasta la fecha. Aquel equipo entrenado por Urquizu y que contaba con futbolistas icónicos como Argila, Diestro, Antón o Echeverría, acabó último en Primera, con 15 puntos (se daban dos por victoria) en 26 partidos. Con el premio actual a los triunfos, hubiera firmado 0,73 puntos por encuentro disputado. Con 30 tantos a favor, fue además el conjunto menos goleador de la Liga.

El segundo disgusto de la historia carbayona no tardó en llegar y se produjo en la campaña 1953-54. En aquel curso, el Oviedo fue penúltimo, solo mejor que su vecino, el Sporting, con 22 puntos en 30 jornadas: al cambio actual serían 30 puntos, es decir uno por partido disputado.

En la 64-65, al Oviedo le faltó un punto de fortuna en las últimas jornadas y acabó penúltimo, con 20 puntos, a solo uno de disputar al menos la promoción por permanecer en Primera, que ya le había salvado el curso anterior. Su ritmo con el sistema actual fue de 0,9 puntos por cita liguera y su principal defecto fue la endeblez defensiva: con 54 goles encajados, el Oviedo fue el más goleado de la Liga. Fue especialmente doloroso este descenso pues solo dos años antes, el equipo capitaneado por los Iguarán, Paquito, José María y Sánchez Lage había finalizado tercero, solo por detrás de Real Madrid y Atlético. Pero la venta de jugadores clave había acabado con el proyecto.

Aragonés consuela a Esteban en el descenso de 2001 en Mallorca.

Doble decepción en los 70

Ya en los años 70 hay que lamentar dos nuevos descalabros para la historia carbayona. El de la 73-74 fue como último clasificado, a cinco puntos del Murcia, primero en salvarse en la tabla.

El ritmo fue de 0,97 puntos contando tres por triunfo. El descenso de la 75-76 fue especialmente cruel. El Oviedo llegaba a la última fecha salvado, con un punto de renta. Pero perdió 3-1 ante el Espanyol en el desenlace y descendió con lo que serían hoy 38 puntos en 34 choques, es decir, 1,12 de media, la mejor entre los registros de los equipos azules descendidos.

Llanto en Mallorca

Aunque si hay que hablar de bajada a los infiernos, ninguna como la de 2001. Por cómo se dio y por lo que significó. Solo había estado una fecha en descenso el Oviedo, al comienzo de la Liga, cuando viajó a Mallorca en la última jornada con la situación complicada: los bermellones tenían cosas en juego. Perdió el equipo de Antic y se dio de bruces con Segunda después de trece años en la élite. Lo hizo además con unos números que suelen asegurar la permanencia, 41 puntos en las 38 jornadas disputadas: 1,08 por encuentro.

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Ahora, a Almada y sus chicos les queda ese reto, el de no convertirse en el peor Oviedo de siempre. Escaso botín, en todo caso, para un año que debía servir de reivindicación en Primera y que se ha convertido en un regreso efímero.