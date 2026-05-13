Almada, cuestionado sobre si tiene el apoyo del vestuario: “Llevo muchos años en el fútbol...”

Guillermo Almada atendió a los medios en El Requexón una vez que se ha consumado el descenso a Segunda. El técnico quiere que se mantenga el espíritu guerrero a pesar de la situación en la tabla.

Descenso. “Los jugadores se han matado en la cancha para sacar los resultados, no se guardaron nada. Nos quedan 3 partidos y representamos a la ciudad, a un club prestigioso y a una hinchada fiel. Tenemos que intentar ganar para mitigar el dolor por el descenso. La gente se merece lo mejor del mundo porque el respaldo que nos han dado”.

Las frases de Dani Calvo sobre Cazorla. “No las leí, pero es respetable, cada uno tiene su opinión. Respeto lo que haya dicho”.

¿Siente el respaldo del vestuario? “El vestuario tiene que respaldar en el campo y la entrega y disposición es permanente. Tengo muchos años en el fútbol, cuando no siente ese respaldo lo palpa en seguida. No lo hemos palpado”.

Actitud. “Somos unos privilegiados. Debemos disfrutar de entrar en un campo, la motivación es lo primero, nos debemos a ellos. La entrega será máxima, como en todos los partidos, se vio el otro día cuando quedamos con nueve. Llevo lo suficiente para saber que se van a matar por conseguir victorias, que es lo único que nos dejaría contentos”.

Futuro. “Hasta que no termine el campeonato no vamos a tomar ninguna decisión. No es el momento de hacer el análisis. Lo haremos al acabar. Lo que menos me preocupa es el futuro. Nos han dicho que continuemos, pero nos reuniremos. Lo más importante es el club”.

Minutos a los menos habituales. “Lo estamos analizando. Moldovan se merece jugar, lo quiero aclarar: ha sumado, ha apoyado a Aarón... Es un muchacho espectacular. Elk portero necesita continuidad, lo hablaré con Unanua –entrenador de porteros-. No queremos ponerlo en riesgo por la falta de continuidad. Mañana pondremos lo mejor que tengamos

El análisis deportivo, los objetivos, la planificación de la plantilla... Hay que sentarse y conversar. Los que se quedan y se van. Mejorar de la estructura... Aunque ya está prevista la ciudad deportiva. Es una serie de cosas que hay que analizar. Hay que estar alineados. Que el Oviedo pelee el as

Lío en el Madrid. “No he leído mucho, no tengo redes ni he segiuido la prensa. Analizo situaciones de nuestro club, el rato que tengo estoy con la familia. Sion situaciones que te llegan, no depende de nosotros. El Madrid tiene una plantilla de mucha jerarquía, con grandes futbolistas. Para nosotros es un lindo desafío. Intentar dar una alegría. Nosotros debemos ser valientes como siempre

Once del Madrid. “Tiene jugadores de calidad, no sé quién jugará. Pero será complicado. Su gente va a exigir que ganen. Tienen calidad, también con el filial. Esperamos un partido difícil desde la parte futbolística”.

Charla con Jesús Martínez. “Hablamos rápidamente de la situación y está apenado, ha invertido mucho tiempo y tiene ganas de revertirlo la próxima temporada. Que el Oviedo vuelva rápidamente a Primera. Es pasional y está muy metido en el proyecto y preocupado por todo lo que sucede aquí”.