Cuatro novedades en el once: así quiere Almada que el Real Oviedo dé el susto en el Bernabéu

Se ha quedado descafeinado el asunto, porque la visita al Santiago Bernabéu era una de esas citas que uno subraya en el calendario cuando se hacen públicas las fechas de los partidos. Tenía un riesgo evidente, tan cerca del final, pero ni el más pesimista esperaba llegar con el Real Oviedo ya como equipo de Segunda División. Tampoco es que al Real Madrid le haya ido especialmente bien, azuzada la crisis con los últimos esperpentos vividos. Así que lo de esta noche (21.30 horas) tiene mucho de crispación contra depresión. De un Real Madrid que es una bomba de relojería contra un Oviedo en el diván, recapacitando qué ha hecho mal y cómo puede remendar los errores a partir de la próxima temporada.

Pero, a pesar de todo, sigue siendo un Real Madrid-Real Oviedo. Un duelo clásico en el fútbol español que, en suelo madrileño, se ha dado en 42 ocasiones. En 35 ganaron los blancos, en 4 igualaron y solo en tres salieron los azules alzando los brazos. Un 0-2 en 1949 con goles de Cabido e Iturbe, un 0-1 en 1993 con tanto de Jankovic y el 2-3 de 1995, con dianas de Oli, en dos ocasiones, y Rivas, son los precedentes felices para el oviedismo.

No parece que la situación invite a pensar en la cuarta conquista del Bernabéu, más aún cuando el Oviedo ya no tiene siquiera objetivos clasificatorios en mente, pero cosas más raras se han visto en el impredecible mundo del fútbol.

Además, es imposible acercarse a este partido sin tener en cuenta el factor ambiental. No se espera un Bernabéu que apriete, precisamente. Los vaticinios fluctúan entre una de las peores entradas de los últimos años (síntoma claro de hastío por la temporada) y un público de uñas con los suyos (síntoma del cabreo mayúsculo por todo lo que ha rodeado a otro año sin títulos). Sí se espera, a pesar de todo, más de mil oviedistas en la grada que se toman el choque en un escenario con solera como la despedida de un año en el que no han disfrutado del regreso más esperado.

Mantiene Almada que los suyos seguirán portándose como el equipo reconocible de los últimos meses, a pesar de que los resultados no hayan acompañado, y pone como ejemplo cómo peleó el Oviedo ante el Getafe con dos futbolistas menos sobre el terreno de juego. Por eso, propondrá un estilo y un once en la misma línea de continuidad que se ha observado desde su llegada, aunque hay algunos cambios obligados por las bajas.

Javi López y Sibo cayeron ante el Getafe, VAR mediante, y están sancionados para esta noche. Entrará Rahim en el carril izquierdo, y en el medio Fonseca y Colombatto tratarán de dar consistencia, con Reina por delante. El once que pondrá Almada en liza es el formado por Aarón Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Costas, Rahim; Nico Fonseca, Colombatto; Ilyas Chaira, Reina, Thiao Fernández y Fede Viñas. Esperarán su turno en el banquillo: Moldovan, Lucas Ahijado, Dani Calvo, David Carmo, Santi Cazorla, Luka Ilic, Hassan, Pablo Agudín, Álex Forés y Thiago Borbas.

Pendientes de Mbappé

En el Real Madrid, al margen de todo el jaleo que se ha levantado en los últimos días y pendientes de cómo recibe el estadio al equipo, los focos apuntan a Kylian Mbappé. El francés se ejercitó ayer con el grupo y podría entrar en la lista que el club hará oficial esta tarde. El once por el que apueste Arbeloa puede ser el formado por Courtois; Arnold, Rüdiger, Asencio, Fran García; Tchouaméni, Pitarch; Brahim, Bellingham, Vinícius; Mbappé.