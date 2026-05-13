El Oviedo espera por Cata mientras reforma el club: así está la búsqueda de director deportivo

Pretende el Grupo Pachuca aprender de los errores cometidos y promete el máximo accionista cambios importantes en el club. Los habrá a todos los niveles, pero con una operación clave en el futuro inmediato, el de elegir un director deportivo que comande la confección de la plantilla que compita en Segunda por volver al primer escalón. José Antonio Prieto Cata, secretario técnico de Osasuna, es el que más gusta en el club, tal y como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA, en una operación que no es sencilla por el vínculo que mantiene en Pamplona. No es el único movimiento, pero sí por el que espera el club para echar a andar la nueva planificación.

El Oviedo se ha reunido en varias ocasiones con Cata, la última de ellas en Santander, para pulsar su opinión sobre el proyecto de Pachuca y testar la posiblidad de que liderase la parcela deportiva. El secretario técnico de Osasuna ha acogido la posibilidad de buen grado desde el principio, aunque su situación en Pamplona, recién renovado junto a Braulio hasta 2029, complica el escenario. En todo caso, le ha pedido al Oviedo un tiempo para pensárselo y el club se mantiene ahora a la espera de la decisión.

En el caso de que la respuesta de Cata sea negativa, el club reactivaría alguna de las vías que también ha explorado en los últimos meses. Pero la prioridad ahora es la del ojeador de Osasuna, del que se valora su amplio conocimiento del fútbol nacional y, además, su perfil discreto en un club de éxito reciente como el rojillo.

La espera por Cata no implica que las cosas estén paradas en los despachos, ya que la dirección deportiva liderada por Lleida y Suárez continúa dando pasos adelante para la configuración de la futuro plantilla, como se ha visto recientemente con la oferta de renovación a Lucas Ahijado, revelada por este periódico.

Y mientras se espera la llegada de un director deportivo, la estructura va definiendo los cambios. Hay tres en camino. Uno interno: César Martín, que ha ocupado diversos roles desde ingreso en los despachos del Oviedo en la etapade Carso y que estaba al frente de la Fundación será ascendido a Vicepresidente ejecutivo de la entidad con mando en diversos asuntos de ámbito más allá de lo meramente deportivo.

La idea es que César asuma algunas de las funciones hasta ahora en manos del director general Agustín Lleida, que estará más centrado en lo deportivo.

Además, el periodista Antonio Virgili, que ejerede coordinador general de la Cámara de Comercio de Oviedo, también entrará en le entidad. Virgili llevaría el liderazgo en Comunicación dentro del club, aunque con funciones y representatividad en otros ámbitos.

Otro movimiento que se podría dar es la entrada de un histórico del club, Vicente González-Villamil, en su caso para actuar como embajador, en un rol similar al que ejerce Carlos Muñoz en la actualidad. Vicente es uno de los futbolistas con más historia en el club, como lo demuestran sus 353 partidos con la camiseta azul. Pero no solo eso, tras su retirada ejerció de entrenador y en los despachos, manteniendo el vínculo con el Oviedo. Desde hace años es el presidente y cara más reconocible de la Asociación de Veteranos, que participa en numerosas iniciativas de carácter solidario.