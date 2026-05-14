Guillermo Almada, técnico del Real Oviedo: "Cazorla prefiere ser titular en el Tartiere para despedirse de la gente"
"Nos abrieron el marcador, pero la entrega de los futbolistas y las buenas acciones nos dejaron conformes", dice el técnico azul
Guillermo Almada, técnico del Real Oviedo, valoró tras el partido la derrota del cuadro azul frente al Real Madrid en el Bernabéu.
El resumen. "Por momentos controlamos bien el partido, pero no tantas como nos hubiese gustado. Nos abrieron el marcador, pero la entrega de los futbolistas y las buenas acciones nos dejaron conformes. Nos hubiera gustado relagarle un resultado positivo a nuestra afición. Lo que más rescato es la entrega".
Pitos y alabanzas. "No es normal que piten a esos jugadores de esa jerarquía. Por Santi no me sorprende. Se lo ha ganado a lo largo de su carrera. Es de los más respetados de España".
No poder a Cazorla de titular. "Lo hablé con él. Prefiere ser titular en el Tartiere para despedirse de la gente, fue una decisión consensuada".
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