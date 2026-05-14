Madrid se viste de azul: la diáspora oviedista llena los aledaños del Bernabéu pese al descenso

La previa del Real Madrid-Oviedo, partido que se disputa esta noche en el Santiago Bernabéu, deja en la capital una de las estampas más vistosas del oviedismo en lo que va de temporada a pesar de ser de jueves. Y eso que el contexto no acompaña: el equipo azul llega a Madrid ya descendido matemáticamente a Segunda División y con los ánimos lejos de aquellos que se vivieron en los partidos importantes de los meses anteriores. Pese a ello, el carbayón no falta a la cita y, como en cada visita a un campo grande, Madrid se ha teñido de azul desde primera hora.

La diáspora asturiana en la capital es masiva, y la previa se prevé como una de las más concurridas de la temporada. Influyen dos factores. Por un lado, la importancia de jugar contra uno de los equipos más grandes de la historia del fútbol, como es el Real Madrid. Por otro, la enorme cantidad de asturianos que viven en la capital del país por motivos laborales, de estudios o de cualquier otra índole, y que cada vez que el Oviedo se planta en Madrid responden masivamente. Desde el mediodía, los bares de los aledaños del Santiago Bernabéu están totalmente teñidos de azul.

La Asociación de Peñas del Real Oviedo (Aparo) ha fletado seis autobuses llenos desde Asturias hasta Madrid para acompañar al equipo en esta visita al Bernabéu. A esos seguidores se suman los cientos de aficionados oviedistas que ya residen en la capital, lo que dispara la presencia carbayona en los alrededores del estadio. Pese a que en lo deportivo el partido no tiene nada en juego para los azules, la ilusión por vivir el encuentro está intacta.

Santiago De Con Melendi, Hugo Corte Paniceres y Christian Noval Rimada son tres de los oviedistas que se acercan a los aledaños del Bernabéu. Saben que es muy complicado ganar al Real Madrid, pero llegan con ilusión. “Es el mejor momento para ganarles”, aseguran, antes de posar para LA NUEVA ESPAÑA en una imagen en la que casi les atropella un taxi. En la capital, las cosas funcionan de otra manera.

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En el bar Irish, el punto de quedada azul organizado por la Aparo para esta previa, Víctor Suárez, David Balsera, Álvaro Suárez, Tomás Ramón y José Ramón Alonso comparten cerveza, comentarios y predicciones. Su análisis es claro: “Se gana. Después de todo lo que rodea al Madrid estos días, hay que ganarles”, afirman, en referencia al ambiente convulso que rodea al club blanco en las últimas semanas.