Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid: "Cazorla ha sido uno de los jugadores con mas talento del fútbol español"
"Me parece bien que pensase que el equipo tuviese más estructura en la primera parte de la temporada.; seguramente, también metiese más goles entonces", dijo el técnico blanco sobre Mbappé.
Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, valoró la victoria del cuadro blanco frente al Real Oviedo.
Sobre la polémica con Mbappé. "Ya me gustaria tener cuatro delanteros. No los tengo y no le he dicho esa farse. No me habrá entendido bien. No le he dicho eso. Hace cuatro días no pudo ni estar en el banquillo, hoy no debía empezar. No era una final. Gonzalo hizo un gran trabajo. El domingo será el delantero seguro. Se lo volverá a ganar".
Lo pitos. "Si me ponéis la zona mixta de Kylian, la comentamos. Me parece bien que pensase que el equipo tuviese más estructura en la primera parte de la temporada. Seguramente, también metiese más goles entonces. Entiendo que los que no inicien no estén contentos. Yo decido y me da igual como se llamen. No solo me ha pasado con Mbappé. Tengo la conciencia muy tranquila. Pido el apoyo de la afición para todos mis jugadores. VInicius y Mbappé son dos pilares, el club tiene expectativas en los dos".
Ser entrenador del Madrid. "No espero de mis jugadores lo que he dado por ellos. Yo he sido jugador y sé cómo piensan. Tenemos un gran ego. Lo entiendo. No cambiaría nada. Uno no sufre en el Real Madrid.
Cazorla. "Ha sido un grandísimo compañero. He disfrutado mucho a su lado. Tiene una familia maravillosa a la que quiero y aprecio mucho. Ha sido uno de los jugadores con mas talento del fútbol español. Como persona está a ala altura que está como jugador de fútbol. Es un orgullo haber jugado a su lado y siempre desearle todo lo mejor tanto a él como a su familia".
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