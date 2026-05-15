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Santi Cazorla no cierra la puerta a su continuidad el año que viene: “En verano desconectaré y veré el proyecto”

“Este año me han respetado mucho las lesiones, me he encontrado bien”, indica el internacional.

Cazorla, el domingo, tras el partido. | MIKI LÓPEZ

Cazorla, el domingo, tras el partido. | MIKI LÓPEZ

Nacho Azparren

Nacho Azparren

“Agradecer a Florentino y a los trabajadores cómo me han recibido, ha sido muy bonito”. Santi Cazorla dirigió estas palabras al Real Madrid a su paso por la zona mixta, tras la ovación recibida. A continuación, fue preguntado el internacional por su posible despedida a final de curso. Y el de Llanera deja todas las opciones sobre la mesa. “Vamos a ver. Este año me han respetado mucho las lesiones, me he encontrado bien y en verano desconectaré y veré el proyecto del equipo y tomaré una decisión. Ahora quiero disfrutar de estos dos partidos, el siguiente con nuestra gente y ya veremos”.

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