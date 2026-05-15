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El Vetusta busca hacer buena su ventaja en el Tartiere

Los de Roberto Aguirre se juegan en pase a la final por el ascenso ante un Tudelano al que ganaron en la ida 0-1

El once del Vetusta ante el Bergantiños

El once del Vetusta ante el Bergantiños / Mario Canteli

Nacho Azparren

Nacho Azparren

Oviedo

El Vetusta quiere hacer valer su ventaja conquistada en el choque de ida, ese valioso 0-1 ante el Tudelano gracias a un tanto de Óscar de la Hera y avanzar en el play-off de ascenso a Primera Federación, lo que supondría un broche de oro a la ya de por sí excelente temporada. Los jóvenes dirigidos por Roberto Aguirre se refugian en el Carlos Tartiere para confirmar su superioridad ante el conjunto navarro, que fue quinto en el grupo II de Segunda Federación durante la fase regular de la competición.

A los de Aguirre, que pueden contar con Pablo Agudín después de sus minutos en el Santiago Bernabéu, les vale cualquier resultado que no sea perder por más de dos goles. En el caso de que cayeran por la mínima se disputaría una prórroga, y en el caso de que el marcador siguiera igual en el tiempo extra pasaría a la siguiente ronda el Oviedo. En ningún caso se llegaría a los lanzamientos de penaltis. Si logra pasar, el Vetusta se colaría en la eliminatoria final por el ascenso.

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