El Alavés busca en el Tartiere un «premio extraordinario»
Agencias / N. A.
El entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, cree que los suyos llegan «bien» a su tercer partido de la semana, con el ánimo por las nubes tras derrotar al Barça: «El premio puede ser extraordinario». «El cansancio fue importante y es patente todavía», señaló, y avisó de que el Oviedo ha competido «muy bien en la segunda vuelta».
«El Oviedo intentará demostrar rebeldía ante la situación de haber perdido la categoría y tendrán emoción al despedir a un jugador muy importante como es Cazorla», apuntó Quique Sánchez Flores. «Las demás cuentas no nos interesan», remarcó el entrenador del equipo vitoriano sobre lo que suceda en el resto de los campos en esta jornada unificada. «Hay que intentar ser sólidos y certeros en las dos áreas y hacer un partido muy serio», cerró.
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