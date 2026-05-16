Almada aclara su charla con Santi Cazorla: "Quiero aclararlo porque quizás me equivoqué; la decisión es suya..."

Antes del último choque en casa, la cita entre el Oviedo y el Alavés, Guillermo Almada se pasó por la sala de prensa de El Requexón para analizar la actualidad del club carbayón, centrada en la figura de Santi Cazorla.

Partido del Bernabéu. “Me quedé satisfecho con la entrega y la disposición de los jugadores. Tuvimos buenos momentos y gozamos de situaciones”.

Titularidad de Cazorla. “Quiero aclararlo, porque quizás me equivoqué. La decisión de retirarse es el de él no mía, si ahora se lo está pensando me parece perfecto, muy buena idea. Santi es un ejemplo, el primero en llegar y el último en irse, tiene muy buena disposición. Tuve una charla con él y después cuando hablé no estaba confirmando nada. La decisión es de él, la vamos a respetar a muerte. Va a jugar de titular”.

Su futuro en el Oviedo. “No he hablado con el club. No quiero adelantarme en nada. Hay que pensar detenidamente qué vamos a hacer”.

Contrato. “Tendría que renovar, porque acaba en junio. Tomaremos la decisión entonces”.

Palabras de Cazorla. “Santi es un tipo muy racional, inteligente. Todos pensábamos que había tomado una decisión, pero es lógico que lo piense. Se le ve bien en partidos y entrenamiento. La decisión es suya y de su familia, estamos para apoyarle”.

Partido de oportunidades. “La idea de dar oportunidades es si está preparando para soportar los 90 minutos. Haremos alguna rotación pero si vienes de lesión están para 15 o 20 minutos. La idea es hacer algunas rotaciones pero también con continuidad”.

De qué depende la continuidad. “Es personal. Debo tomarla conjuntamente con la familia. Situaciones que no son importantes. Lo menos importante es mi futuro. Siempre he actuado así, priorizar el trabajo, luego vendrán otros tiempos para analizar y pensar”.

Desgaste. “No es fácil para los futbolistas estar jugando finales todos los partidos. Sobre todo el desgaste mental, con situaciones que nadie la gusta vivir. Eso nos pasó factura, algunos resultados debieron ser mejor. Estoy contento con la predisposición de los jugadores, más allá de los errores que se pueden cometer. La entrega es plena, pueden descansa

¿Se siente querido? La afición se puede expresar como quiera, llevo poco tiempo y no fui un jugador referente. He sentido resplao de la afición, pero todos tienen derecho de expresarse. Si consideran que el responsable soy yo, es normal proque los entrenadores

Declaraciones de Viñas. “Vino Fede a hablar conmigo, no leí sus declaraciones, dice que las sacaron de contexto. Es un juego habitual por parte de la prensa”.

Sus métodos. “Entiendo que puedan chocar al futbolista, si en vez de entrenar una hora entrenas dos... La primera parte es preventiva, es el gimnasio para que no se lesionen, pero lleva un periodo de tiempo. Eso lo hemos logrado. Han mejorado mucho, sobre todo lesiones musculares han bajado desde que llegamos. Y eso suma al tiempo en la cancha. No hay fórmulas mágicas, para jugar con otra intensidad hay que trabajar y estamos para tomar las mejores decisiones y no ver si caemos bien o mal. La idea es fortalecer al futbolista y tenga más herramientas. Hay jugadores que recorren 13 kilómetros y no al trote, para eso hay que prepararse, no hay fórmulas mágicas. Si no lo preparamos, el responsable soy yo”.

Álex Forés. “Tuvo una lesión larga y eso quita continuidad. Puedes tener el alta médica pero el alta futbolística es otra cosa. Además, Fede ha tenido un nivel formidable. Borbas necesita continuidad también por su físico. Forés tuvo la lesión y le quitó continuidad en los entrenamientos y también estar mejor para competir mejor por el puesto”.