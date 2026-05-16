Los que dicen adiós seguro: los doce futbolistas (y alguno más) que podrían despedirse del Carlos Tratiere

Santi Cazorla jugará con el interrogante, el más importante en una plantilla que sufrirá cambios profundos y que, además, tiene algunas situaciones en el aire. Pero también hay certezas antes del partido de esta tarde ante el Alavés. La de un grupo importante de futbolistas que jugarán por última vez como locales en el Carlos Tartiere antes de regresar a sus clubes de origen o de finalizar sus vinculaciones contractuales.

Por ejemplo, el de hoy será el último choque para los cedidos, aunque hay algún caso con matices. Así, cuando llegue el 30 de junio y el Oviedo empiece a mirar a su futuro inmediato en Segunda, los ocho jugadores a préstamo volverán a sus clubes originales. Hay tres que deberían regresar, en teoría, al Club León, del Grupo Pachuca. Son Fede Viñas, Nico Fonseca y Santiago Colombatto. No está claro que vayan a jugar en México, no obstante. A Viñas se le supone un mercado importante y buscará seguir creciendo en la élite. No hay certezas sobre lo que le espera a los dos medios. Colombatto ya ha dejado claro que quiere seguir en Oviedo pero habría que estudiar su encaje deportivo y económico en el próximo proyecto.

Los que no volverán a vestir de azul son David Carmo (que regresa al Forest), Moldovan (al Atlético de Madrid), Javi López (Real Sociedad) y Álex Forés y Thiago Fernández (Villarreal). Solo Forés tiene opción de compra, pero el Oviedo no la ejercerá. Entre los otros que finalizan su vinculación, Bailly y Dendoncker -libres por descenso- y Sibo tampoco continuarán. El belga no podrá despedirse en el campo al estar lesionado y los otros dos comenzarán en el banquillo.

Y está la situación de Lucas Ahijado. El futbolista tiene una oferta de renovación sobre la mesa, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 7 de mayo, y la sensación entre las partes es que se podrá llegar a un entendimiento. Es una apuesta de club independientemente de quién sea el director deportivo.

El resto de futbolistas tienen contrato en vigor, lo que no quiere decir que tengan asegurada su presencia en la plantilla de la temporada que viene. Son diez los futbolistas con vinculación la temporada que viene: Aarón Escandell, Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Rahim, Luka Ilic, Alberto Reiba, Ovie Ejaria, Hassan y Chaira. Además está el especial caso de Borbas, con una cesión hasta enero, pero que no entra en los planes del club en Segunda por lo que la salida más probable es la de que pase a reforzar a alguno de los equipos del Grupo en los próximos meses antes de volver al Red Bull Bragantino de Brasil.

A los jugadores con contrato se unirán los cedidos que estén de vuelta y los primeros fichajes ya cerrados en los últimos meses: el extremo Pablo Saénz, que viene del Granada, y el medio centro Youness, del Ceuta.