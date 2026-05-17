El Carlos Tartiere dicta sentencia: Cazorla sí, Almada no
La afición del Oviedo clama contra el técnico charrúa, pide la continuidad del llanerense y carga contra la directiva en una tarde en la que el fútbol fue lo de menos: "Aunque tenga 41 años, tiene más calidad que toda la plantilla"
Fue una tarde extraña. Primero, porque el Oviedo llegó al Tartiere sin jugarse nada tras certificarse matemáticamente el descenso a Segunda División la semana pasada. Segundo, porque el Alavés, rival de los azules, al igual que tantos otros equipos, sí que llegó al municipal azul con el agua al cuello. El multimarcador y los transistores acompañaron a muchos de los espectadores de un partido que poco importaba a los presentes. Lo verdaderamente importante era asegurar la continuidad de su Mago, Santi Cazorla, una temporada más.
No hubo tifo de despedida y el llanerense jugó de titular, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA. Symmachiarii tenía preparado un tifo a modo de adiós a su héroe. Sin embargo, tras loas palabras del llanerense en el Bernabéu ("En verano desconectaré y veré el proyecto"), los aficionados tomaron la decisión de no mostrarlo en el duelo ante el Alavés. Eso sí, no quedará en el olvido. Se guardará hasta que la retirada de Cazorla sea un hecho consumado. El Mago se plantea seguir un año más, pero antes quiere conocer el proyecto que tiene el Real Oviedo de cara a la temporada que viene.
Esta noticia caldeó a una afición que ya tenía medio asumida la retirada del doble campeón de Europa. Eso provocó que ayer el Tartiere estuviese más pendiente del "8" azul que del propio partido. Los cánticos de "¡Oh, Santi Cazorla!" y "¡Cazorla, quédate!", fueron la tónica general durante la mayoría del encuentro. Marcó Toni Martínez para el cuadro alavés y el Tartiere solo cantaba para Santi. Es el deseo de todo el oviedismo, que ayer dejó patente que quieren tener un último baile del llanerense, aunque sea en Segunda.
"Aunque tenga 41 años, es el tío con más calidad de toda la plantilla. Esperamos que siga un año más porque en Segunda puede ser determinante", aseguraba Hipólito Riestra ayer mientras accedía al feudo carbayón. Era un pensamiento compartido por la gente que le acompañaba, que asetían con la cabeza. "Si Almada no va a contar con él, lo mejor es que se vaya", insistía Fabián Martínez, muy enfadado con el técnico uruguayo. "Deportivamete no se le puede pedir más porque no tenemos plantilla para competir en Primera División. Pero no utilizar más a Cazorla es de no tener mucha idea de fútbol", mantenía.
Y este pensamiento también fue respaldado por una parte del Tartiere. En el municipal ovetense se llegó a escuchar en varias ocasiones "Almada, vete ya". Un técnico que empieza a generar dudas tras las declaraciones de los jugadores y las quejas de la grada. Además, en el Tartiere se escucharon varios "Directiva, dimisión", una tónica general de los últimos partidos.
Sin embargo, hubo un cántico que no se había escuchado hasta ahora. El Fondo Norte, seguido por algún sector del campo, entonó el «Pachuca, vete ya». La gestión de la temporada en Primera, marcada en gran parte por una política de fichajes que fracasó estrepitosamente, ha terminado por hartar a una parte del oviedismo, muy crítica con la propiedad a pesar del ascenso logrado hace menos de un año.
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