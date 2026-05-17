Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, sobre los gritos en la grada: "No me provoca nada, cada uno se expresa como quiere"
"No estoy atornillado en ningún lugar y la decisión que tome el club la respetaremos", dice el técnico azul
Guillermo Almada, entrenador del Oviedo, valoró la derrota de los suyos ante el Alavés.
Cazorla, los 90 minutos. "A Cazorla lo vi bien. Moví a Colombatto y Fonseca atrás. Nos faltó profundidad aunque llevamos el peso del partido. Nos faltó manejo y profundidad. Nos costó."
Los gritos de "Almada, vete ya". "La sensación mía es lo menos importante que está viviendo la institución. No me provoca nada, cada uno se expresa como quiere".
No ganar. "Es difícil para los jugadores jugar después de que se defina la situación. No merecimos perder, pero perdimos. Llevamos el control y la entrega no está en tela de disusión. Nos ha costado convertir".
Sus fuerzas. "Estamos entre buena gente. No estoy atornillado en ningún lugar y la decisión que tome el club la respetaremos. Nosotros también la tenemos. Estamos entre gente honesta y cualquier decisión es respetable".
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