Un homenaje a Cazorla por si es el último: así se espera el partido y este es el posible once

Santi Cazorla acapara el foco de la despedida del Real Oviedo de Primera División. Un hasta luego que todos esperan sea muy diferente a aquel de 2001, cuando el equipo deambuló fuera de la máxima categoría durante 24 años hasta el feliz regreso. Se acoge el público a su ídolo, a algo más que un capitán, un símbolo que ya ha dejado su huella en la historia carbayona, para pensar en un futuro mejor.

Pocos motivos de alegría le han dejado el oviedismo en un curso de tanto sufrimiento. El regreso y el centenario han salido rana y las esperanzas de asentarse en la élite se han ido al garete sin lograr siquiera pelear hasta la última fecha. La penitencia en esta despedida es saberse ya de Segunda División, pero en el camino ha surgido un rayo de esperanza alimentado por las declaraciones de Cazorla después del Bernabéu. Todos le daban por retirado al final de temporada y ahora resulta que se replanteará su futuro.

Por eso, el modo de acercarse al partido de hoy ante el Alavés en el Tartiere (19 horas) cambia. Hasta el jueves era un homenaje en vida a alguien que ya se sitúa por su trascendencia en el olimpo histórico del oviedismo. Ahora es una súplica. Ese "¡Santi, quédate!" que retumbó tras el empate ante el Getafe, el día que a falta de una firma se certificaba el descenso, será el grito más escuchado en las gradas del Tartiere.

Cazorla se lleva el protagonismo y Guillermo Almada juega un papel secundario, pero con importancia, en este asunto. El internacional quiere conocer el "proyecto" de Pachuca antes de decidir y en ese amplio concepto que suma muchos factores cobra importancia especial el papel del entrenador. No ha habido la mejor de las sintonías entre capitán y entrenador y ahora habrá que ver cómo reacciona Pachuca para el proyecto inmediato. Peláez ha expuesto desde el principio que la apuesta era por Almada, pero ahora podría ser el entrenador el que esté meditando qué es lo mejor para su carrera tras esta etapa en la Primera española. La opinión que muestre esta tarde el Tartiere puede suponer un factor que sume para todos. Para Cazorla, pero también para un Almada al que tampoco los números le avalan del todo.

Un once con modificaciones

Para esta cita, el entrenador introducirá cambios. Cazorla será titular, esta vez sí. También Lucas, otro guiño a la cantera. Habrá recambio en la portería y en el resto de líneas jugarán futbolistas más habituales. No es una revolución, pero sí un once con detalles. Así, el entrenador optaría por un equipo formado por Moldovan; Lucas, Costas, Calvo, Javi López; Fonseca, Colombatto; Hassan, Cazorla, Reina; Fede Viñas. Esperarán su turno en el banquillo: Aarón Escandell, Miguel Narváez, Nacho Vidal, Bailly, Carmo, Rahim, Sibo, Ilic, Chaira, Thiago Fernández, Borbas y Forés.

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El Alavés sí se la juega

En el bando contrario, el rival se acerca al partido con un planteamiento muy diferente. Se juegan la vida los de Sánchez Flores, a los que la victoria ante un Barça de bajas revoluciones les acerca a la salvación. Saca un punto al descenso y sus cálculos pasan por sumar de tres en el Tartiere, lo que incluso le podría servir para certificar de manera matemática su permanencia otro año en Primera División. De todos modos, cerrará la Liga ante el Rayo en su feudo, solo unos días antes de que el conjunto vallecano luche en la final de la Conference League por el primer título de su historia, así que la permanencia parece más a tiro de lo que dice la clasificación.