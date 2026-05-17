Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés, celebra la permanencia: "Tengo en la memoria el antiguo Tartiere y me he preguntado si estaba en el mismo sitio"

Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés, celebró la permanencia del cuadro vasco en el Tartiere.

"El objetivo era la permanencia. Hemos peleado hasta el final y lo hemos conseguido ante un buen equipo. Nos han llegado dos victorias seguidas en un momento muy importante. Me alegro mucho por la afición y por todos. Es un club con muy buena gente que suma. Todos merecían quedarse en Primera", comenzó diciendo.

"El Oviedo ha jugado libre de presión y nosotros teníamos toda la del mundo. Los jugadores han pensado cómo gestionar el marcador. Esperamos cumplir lo que pensamos cuando nos juntamos como proyecto. El año que viene no queremos sufrir y al siguiente queremos mirar el top 10. Queremos un proyecto que permita no sufrir", zanjó.

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"El estadio me ha impresionado. Nunc ahabía venido. Tengo en la memoria el antiguo Tartiere y me he preguntado si estaba en el mismo sitio. Es un estadio mejorado. El club está claramente en crecimiento. Hasta hace tres jornadas daba la sensación de que podían hacer lo que está haciendo el Levante. Tienen lo que tienen que tener para volver a subir".