El Vetusta, con suspense

Dos goles de Óscar de la Hera, que salió desde el banquillo para agitar el ataque del Vetusta, sirvieron para encarrilar una eliminatoria que se había complicado para el filial del Real Oviedo a pesar de contar con una ventaja importante (0-1) del choque de ida. El Tudelano dio guerra en el Carlos Tartiere, marcó y logró llevar el partido a la prórroga. Pero ahí el acierto del delantero (que ya había anotado el único tanto en tierras navarras) decantó la balanza del lado de los de Roberto Aguirre. El Vetusta se cuela en la final por el ascenso a Primera Federación y ya espera rival para el envite definitivo. Sufrió el Vetusta para lograr un pase que a lo largo de toda la eliminatoria mereció por juego y ocasiones. Ya en la primera parte entró bien el Vetusta al choque, y eso que era en un escenario no habitual para los chavales de Roberto Aguirre, y las mejores ocasiones fueron para Castri y Marco Esteban aunque es cierto que el central Espinosa salvó un gol sobre la misma línea de gol en una buena acción visitante. El Tudelano apenas se acercó al margen de esa acción. Castri volvió a tenerla y, después, en un chut raso de Agudín se rozó el tanto local.

Ya en la segunda mitad no parecía que las cosas fueran a cambiar de forma radical y así un disparo flojo de Tejón dio inicio a las oportunidades por parte de los de Aguirre, aunque luego se paró el ritmo del encuentro con los cambios, algo que no perjudicaba a un Vetusta que conservaba su valiosa ventaja en el marcador. Cuando parecía que el marcador no se iba alterar, Alayeto de cabeza tras un centro desde la banda izquierda igualaba la eliminatoria. Incluso hubo otra ocasión muy peligrosa para los visitantes: una falta en la frontal de Aparicio que se fue fuera de la meta defendida por Narváez.

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Ya en la prórroga, el Vetusta estuvo mejor. Le valía el resultado de derrota por la mínima a los azules por su mejor clasificación durante la fase regular, en la que fueron segundos de su grupo. Además, el Tudelano acusó el desgaste físico, además de tener que exponerse un poco más en ataque en busca de otro gol. Lamine y Coballes gozaron de ocasiones aunque los goles llegaron tras la reanudación del tiempo extra. Aprovechó el Vetusta el contragolpe para romper el partido. Pase de Lamine y de la Hera no falla en el mano a mano para el 1-1. Ya casi al final otra vez el ariete establecía el 2-1 definitivo.