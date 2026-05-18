Almada, ante sus últimos días en Oviedo: los azules ya barajan varios nombres para el banquillo carbayón

Guillermo Almada está cada vez más lejos de continuar como entrenador del Oviedo la próxima temporada. Aunque hace apenas unas semanas el Grupo Pachuca transmitía públicamente su intención de dar continuidad al técnico uruguayo, el escenario ha cambiado de forma notable en el tramo final del curso. La imagen ofrecida por el equipo en los últimos partidos, el desgaste interno y las propias dudas del entrenador han llevado a la propiedad a replantearse su decisión inicial. Todo apunta ahora a una separación de caminos una vez concluya la temporada.

Almada estará en el banquillo en Mallorca, en el último compromiso liguero del Oviedo. Salvo giro inesperado, será su último partido como técnico azul. La entidad azul también reconoce la necesidad de reforzar la dirección deportiva, un aspecto que ahora se considera fundamental antes de tomar la decisión definitiva sobre el próximo entrenador.

El deterioro de las últimas jornadas ha pesado mucho. Tras el triunfo en Vigo, que alimentó durante un breve periodo la esperanza de competir hasta el final, el Oviedo fue perdiendo consistencia, resultados e imagen. En el Tartiere, en el último partido como local, se escucharon incluso cánticos de "¡Almada, vete ya!", una señal de desgaste ambiental que el club también tiene sobre la mesa. El propio entrenador alimentó las dudas sobre su futuro al asegurar que ya tenía tomada una decisión y que se la comunicaría a la entidad.

A ese contexto deportivo y ambiental se suma otro factor relevante: la distancia con parte del vestuario. Las últimas semanas han dejado señales de desconfianza hacia los métodos del técnico, con episodios que han evidenciado que la relación entre el cuerpo técnico y algunos futbolistas no atraviesa su mejor momento. En un proyecto que tendrá que reconstruirse desde Segunda y recuperar la ilusión de la afición, Pachuca entiende que empezar con un banquillo desgastado podría ser un lastre.

La decisión, no obstante, no se tomará de forma aislada. El Oviedo quiere amarrar antes la figura del nuevo director deportivo. En el club consideran que se trata de una pieza esencial para definir el modelo de plantilla, la estructura del área deportiva y, sobre todo, la elección del nuevo cuerpo técnico. La búsqueda de ese responsable deportivo es ahora una prioridad dentro de la reordenación que prepara la entidad.

Mientras tanto, en el club ya se manejan varios perfiles para el banquillo. Uno de los nombres que gusta es el de Julián Calero, actualmente libre tras su salida del Levante, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. El técnico madrileño ya conoce la casa: en la temporada 2016/2017 formó parte del cuerpo técnico de Fernando Hierro en el Oviedo como segundo entrenador.

Calero viene de una etapa intensa en el Levante. Llegó al club granota en junio de 2024 con el objetivo de devolverlo a Primera División y lo consiguió. Sin embargo, su aventura en la élite terminó en noviembre, cuando el Levante acordó cesarlo después de una mala racha de resultados y con el equipo en puestos de descenso.

Su perfil encaja por conocimiento de la categoría, experiencia reciente en un ascenso y pasado oviedista, pero no es el único nombre que se valora. Otro de los que gusta al club es Iván Ania, exoviedista y actual entrenador del Córdoba. Pero la dirección del club no quiere precipitarse. La prioridad es cerrar primero el organigrama deportivo y que el nuevo director deportivo participe de forma directa en una elección clave para el futuro inmediato del Oviedo.