El Real Oviedo suma otro refuerzo de cara a la próxima temporada: el Barça no presenta ninguna oferta por Joaquín

Joaquín Delgado será jugador del primer equipo del Oviedo para la próxima temporada. El delantero de Utrera, cedido al Barça B durante el pasado mercado de invierno, regresará a El Requexón después de que el conjunto culé se haya echado atrás en la operación para incorporarlo de forma definitiva, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. El club azulgrana, a día de hoy, no ha terminado de presentar una oferta que convenciera al Oviedo, que mantenía una cláusula de compra fijada en cuatro millones de euros, y la situación deja al ariete de nuevo en el organigrama del primer equipo carbayón de cara al curso 2026/2027.

La cesión del delantero al filial azulgrana arrancó con muy buen pie. En sus siete primeros partidos con el Barça B, Delgado firmó cinco goles, mostró una excelente conexión con el equipo y dejó buena impresión en la dirección deportiva del club catalán que llegó a estudiar internamente una rebaja en la opción de compra para hacerse con sus servicios de forma definitiva, aunque nunca presentaron ninguna oferta en firme y, a partir de abril, el rendimiento y los minutos del delantero se resintieron.

Desde el mes de marzo, Joaquín Delgado dejó de ser titular en el Barça B. Cerró su cesión con un total de seis goles, una cifra muy alejada del ritmo con el que había arrancado su etapa en Joan Gamper. Sí logró, eso sí, un reconocimiento individual destacado: recibió el Balón de Oro de Segunda Federación, premio que reconoce al mejor jugador de la categoría a lo largo del curso. En el cómputo total de la temporada, el ariete suma 1.135 minutos con el Barça B y 1.401 con el Vetusta, conjunto con el que firmó 14 goles antes de su salida en el mercado invernal y con el que fue pichichi de su grupo en el momento de su marcha.

Mientras tanto, Joaquín Delgado ya está de vuelta en Oviedo. El delantero, una apuesta de futuro del club, que vio en el Barça un gran escenario para que continuase formándose antes de asentarse en el primer equipo, se encuentra estos días en Asturias y ha seguido desde la grada del Tartiere la eliminatoria del Vetusta por el ascenso a Primera Federación, en la que el filial azul logró superar al Tudelano para clasificarse para la final.

A partir de ahora, su continuidad dependerá del propio club. El Oviedo se niega a volver a cederlo, por lo que la única opción de que Joaquín abandone El Requexón pasa por que algún equipo esté dispuesto a pagar una cifra elevada por él, tal y como ha podido saber este periódico. La cláusula con el Barça era de cuatro millones de euros y, salvo oferta que cambie radicalmente el escenario, el delantero entrará en la planificación del nuevo proyecto deportivo azul, ya en Segunda, como una de las piezas a las que se aferra el club para volver a pelear por el regreso a Primera lo antes posible.