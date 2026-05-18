El Vetusta se medirá al Coria en la final por el ascenso a Primera Federación

El Vetusta ya conoce a su rival en la final por el ascenso a Primera Federación. El filial del Real Oviedo se medirá al Coria, equipo extremeño que ha terminado quinto en el grupo V de Segunda Federación, en una eliminatoria a doble partido en la que los azules partirán con cierta ventaja por su mejor clasificación en la fase regular.

El choque de ida se disputará en La Isla, el estadio del conjunto extremeño. La vuelta tendrá lugar en el Carlos Tartiere, donde el filial intentará cerrar el ascenso ante su afición.

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La eliminatoria se disputará sin tanda de penaltis. En caso de empate al término de la prórroga, sería el Vetusta el equipo que ascendería a Primera Federación, gracias a su mejor clasificación durante la liga regular.