Las palabras de Santi Cazorla tras el descenso del Real Oviedo: “Toca aprender de los errores”
El llanerense dejó la puerta entreabierta tras el partido del cuadro carbayón ante el Real Madrid en el Bernabéu
Santi Cazorla, capitán del Real Oviedo y emblema azul, todavía no se ha pronunciado sobre su futuro. El llanerense dejó la puerta entreabierta tras el partido del cuadro carbayón ante el Real Madrid en el Bernabéu, por lo que podría continuar un curso más vestido de azul.
Pero mientras, El Mago ha querido mandar un mensaje a todo el oviedismo a través de sus redes sociales. "Cerramos una temporada difícil delante de nuestra gente en la que no hemos estado a la altura de la categoría y, sobre todo, de nuestra afición. Vosotros sí sois y seréis siempre de Primera. Toca recapacitar y aprender de los errores. Gracias, oviedistas. Volveremos".
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