La rueda de prensa de Jesús Martínez, siete refuerzos para el primer equipo y las amenazas a Lleida: así fue la reunión de las peñas con el Real Oviedo

El presidente del Oviedo, Martín Peláez, mantuvo ayer la reunión con los peñistas que llevaba días comprometida tras la asamblea extraordinaria celebrada por la Aparo a principios de mayo. Al encuentro no acudió solo el máximo dirigente azul: también estuvieron presentes el director general, Agustín Lleida, y el responsable de la Fundación del Oviedo, César Martín, en una cita marcada por la transparencia en lo económico y la crítica directa por parte de los aficionados en lo deportivo y lo social.

Uno de los principales mensajes que se trasladó en la reunión fue el del límite salarial con el que trabajará el club la próxima temporada en Segunda División. Según comunicaron los dirigentes azules a los peñistas, esa cifra rondará los 14,5 millones de euros, una cantidad que podría aumentar en función de las ventas de jugadores y de otros ingresos que el club pueda incorporar a lo largo del ejercicio. Además, la entidad informó de que la ayuda al descenso será de 4,5 millones de euros, una cuantía que también se mantendrá en cifras similares (en torno a los cinco millones) durante la siguiente temporada.

Tras las explicaciones económicas, los directivos dieron paso al turno de preguntas de los peñistas, en el que afloraron las principales quejas del oviedismo. La mayoría de los reproches estuvieron centrados en cuestiones deportivas. Entre los puntos más señalados estuvo el fichaje del delantero uruguayo Thiago Borbas, que apenas ha tenido protagonismo a lo largo del curso, y la decisión del club de no intentar amarrar la continuidad de Alemão, que muchos peñistas consideran que debería haber seguido en el equipo. La gerencia azul reconoció errores en la planificación deportiva y pidió perdón por ello, aunque dejó claro que no habrá dimisiones en el seno de la dirección. Además, se habló de que mantener al Vetusta en Segunda Federación cuesta unos 600.000 euros y en Primera pasaría a costar más de dos millones. Aprovechando el momento, Agustín Lleida aseguró que serán siete los jugadores del Vetusta que podrían recalar en el primer equipo: Joaquín Delgado, Agudín, Narváez, Berzal, Marco Esteban, Dieguito y Espinosa.

Los peñistas también fueron especialmente críticos con el aspecto social del club y con la organización de las celebraciones del centenario, una de las grandes asignaturas pendientes de la temporada en opinión del aficionado. Tanto Peláez como Lleida y César . Además, Agustín Lleida anunció a los presentes que había recibido amenazas y que se había visto obligado a denunciar los hechos ante la Policía. El director general aprovechó la cita con las peñas para desmentir, además, que él hubiese amenazado a nadie, en respuesta a los comentarios que habían señalado a su persona como protagonista de presuntos gestos desagradables.

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Por otro lado, Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, comparecerá esta semana vía online ante los medios de comunicación para analizar la situación del cuadro carbayón tras el descenso a Segunda. El empresario azteca lleva sin comparecer desde el pasado mes de octubre tras la destitución de Paunovic.