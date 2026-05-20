Cazorla se disculpa por la temporada y marca el camino: "Volveremos"

El último partido del Oviedo esta temporada en el Tartiere, ante el Alavés, dejó imágenes que quedarán en la memoria del oviedismo: una afición que despidió al equipo a pesar del descenso ya consumado a Segunda División, cánticos alabando a Santi Cazorla y un ambiente hostil contra la propiedad. La estampa se trasladó horas después a las redes sociales, donde varios jugadores azules quisieron dirigirse de manera personal a la afición carbayona. Mensajes que, leídos con perspectiva, dejan entrever también los muchos futuros abiertos que tiene el vestuario de cara al próximo curso.

Y, como casi siempre, el más compartido fue Santi Cazorla. El eterno capitán, cuya posible retirada al término de la temporada lleva varias semanas en el aire, también quiso dirigirse a la afición tras el último partido en el Tartiere. "Cerramos una temporada difícil delante de nuestra gente en la que no hemos estado a la altura de la categoría y, sobre todo, de nuestra afición. Vosotros sí sois y seréis siempre de Primera. Toca recapacitar y aprender de los errores. Volveremos", dijo el doble campeón de Europa, cuyo futuro sigue en el aire.

El primero en pronunciarse fue Javi López. El lateral izquierdo, que llegó cedido al Oviedo este curso y cuya cesión termina al final de temporada, dedicó una sentida publicación a la afición carbayona. "Nunca olvidaré lo vivido este año en el Carlos Tartiere. En una temporada difícil, vuestro apoyo y cariño han significado mucho para mí. Gracias por estar siempre ahí, en las buenas y sobre todo en las malas. Desde el primer día me han hecho sentir uno más y eso es algo que valoro muchísimo. Es un orgullo defender estos colores y jugar delante de una afición como esta. Oviedo y su gente siempre tendrán un lugar especial en mi corazón". Palabras que indican despedida, en línea con un futuro que se prevé fuera del club al término de la cesión.

En la misma línea se expresó Colombatto, otro de los futbolistas que termina su cesión al final del curso. El centrocampista argentino quiso destacar el papel de la afición a lo largo de toda la temporada. "Este es el último partido de la temporada en el Tartiere con los míos. Los que siempre están y nunca abandonan. Gracias, Oviedo, por el apoyo incondicional de toda la temporada en nuestra casa. En las malas es donde se ve su gente y ustedes no fallaron nunca. Gracias".

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Distinto es el caso de Alberto Reina. El centrocampista andaluz cuenta con contrato en vigor para la próxima temporada y, salvo que algún equipo pague por hacerse con sus servicios, seguirá formando parte del proyecto azul el próximo curso. "Gracias, afición, por estar siempre. Sois enormes".