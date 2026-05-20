¿Podría quedarse Javi López en el Real Oviedo?: "Siempre dejaré una puerta abierta porque mi corazón ya lleva sangre azul"

Javi López lleva siendo titular indiscutible del Oviedo desde el mes de febrero. El defensor se lleva el premio "Cinco Estrellas" al mejor jugador de abril. Sobre ello habla en la sala de prensa de El Requexón.

El descenso y su marcha. "Con una pena muy grade. Estoy muy agradecido por el cariño recibido y por haber defenddo este escudo. La temporada no fue mejor en lo colectivo, pero me llevo un gran año en lo personal. Me llevo mucho cariño".

Pelear hasta el final. "Ya había tenido otras situaciones similares y estaba acostumbrado a luchar por la permanencia. Este año ha sido muy complicado por los cambios de entrenadores. Cada entrenador te pide una cosa diferente. Ha sido difícil. Después de enero hemos sabido engancharnos y tener esa ilusión. No nos ha dado, lamentablemente".

Almada. "Cada uno tiene su opinión al respecto del entrenador, yo no voy a entrar. Ellos son los capitanes y los que tienen contrato. Querrán lo mejor para el club y para ellos".

Su debut. "El inicio no fue fácil. Llegué con unas espectativas altas y mi debut no fue bueno. Me llevo un cariño especial de la afición. Me he encontrado como en casa y me llevo muy buenos compañeros. No tengo palabras para agradecer todo. Es un año especial. No ha tomado la decisión, pero ha sido un placer compartir vestuario con Cazorla".

Su temporada. "Será un año que siempre recordaré porque compartir vestuario con Santi ha sido muy especial para mí. Lo sigo desde que estaba en el Málaga. Me llevo un gran amigo porque es una persona increíble. No tengo palabras para agradecer lo que me ha ayudado y la persona que es. Tratamos de convencerlo. Siempre le digo que le queda mucho fútbol en sus botas. Aporta mucho al grupo en lo personal. Demuestra día a día el orgullo del Real Oviedo. Por mí que siga todos los años que quiera mientras disfrute".

El duelo ante el Mallorca. "Es un partido complicado. No nos jugamos nada y ellos se juegan la permanencia. Por respeto al club y a los rivales, hasta el último día daré todo por este escudo. Nos jugamos el respeto y daremos la cara hasta el final".

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Su cesión desde la Real. "No he hablado mucho con ellos porque estaba centrado en terminar aquí de la mejor manera. Tengo que volver con ellos y hacer la pretemporada, luego ya se verá. Como he dicho, he sido muy feliz en Oviedo. Ahora mismo no depende de mí, pero siempre dejaré una puerta abierta para el Real Oviedo porque un pedazo de mi corazón tiene sangre azul".