El Real Oviedo comienza el mercado de fichajes por El Requexón: hasta cinco futbolistas, en la órbita para la próxima campaña

El Oviedo da nuevos pasos en la planificación del primer equipo de cara a la próxima temporada en Segunda División. Durante la reunión que el presidente Martín Peláez, el director general Agustín Lleida y el responsable de la Fundación y futuro vicepresidente, César Martín, mantuvieron el lunes con los peñistas, se abordó el papel que jugará la cantera azul en la nueva etapa que arranca tras el descenso.

Agustín Lleida, que pasará a tener un papel muy importante en la parcela deportiva, aprovechó la cita para subrayar la importancia económica y deportiva del filial. El director general explicó que mantener al Vetusta en Segunda Federación supone para el club un coste aproximado de 600.000 euros anuales, mientras que su eventual ascenso a Primera Federación dispararía esa cifra por encima de los dos millones. Un dato relevante en plena recta final del play-off del filial, que se jugará el ascenso ante el Coria.

Lleida también puso cifras concretas a una de las grandes apuestas del Grupo Pachuca desde su llegada al club: la cantera. El director general aseguró que serán siete los jugadores del Vetusta con posibilidades reales de recalar en el primer equipo: Joaquín Delgado, Agudín, Narváez, Berzal, Marco Esteban, Dieguito y Espinosa. De ese grupo, el caso más claro es el del delantero de Utrera, que regresa de su cesión en el Barça B y que pertenecerá ya formalmente al primer equipo, después de que el conjunto culé se haya echado atrás finalmente en la opción de compra. Los otros seis canteranos harán la pretemporada con el primer equipo y será el próximo entrenador quien decida su continuidad o su regreso al filial.

La intención del club, en cualquier caso, pasa porque de esos siete futbolistas cuatro o cinco terminen consolidándose en la primera plantilla, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. Una hoja de ruta que vuelve a poner el foco sobre la importancia de la cantera azul, una de las prioridades estratégicas marcadas por el Grupo Pachuca desde su desembarco en el Oviedo. La filosofía es clara: la formación de jóvenes talentos en el propio club como base sobre la que construir un proyecto deportivo sostenible. Una idea que, sin embargo, no se ha visto reflejada en el primer equipo durante la temporada que ahora termina.

En el curso 2025/2026, el Oviedo solo contó con dos canteranos en su primer equipo: Lucas Ahijado y Santi Cazorla. Una cifra muy alejada del discurso que defendió la propiedad cuando aterrizó en la entidad y que provocó parte del malestar del oviedismo durante la temporada. De ahí que la apuesta por incorporar varios jugadores del Vetusta en la siguiente campaña tenga un significado tanto deportivo como simbólico: el club quiere recuperar la línea inicial de su discurso y dar protagonismo a los chavales formados en casa.

A todo ese grupo de futbolistas del filial habrá que sumar, además, el regreso de otros tres canteranos que esta temporada han estado cedidos en distintos equipos: Eze, Jaime Vázquez y Cardero. Su futuro también deberá decidirse durante el verano, en función de los planes que diseñe el próximo cuerpo técnico del primer equipo tras la marcha de Almada.

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El play-off del Vetusta. El partido de ida de la final del play-off de ascenso a Primera Federación será en Coria este domingo a las 19 horas. La vuelta se disputará en el Carlos Tartiere el domingo 31 de mayo a las 12 horas.