El Alcalde de Oviedo, sobre el futuro de Cazorla: “Los años no perdonan pero si él se ve bien...”
Alfredo Canteli se refirió a lo que sucederá con el capitán azul: “Es un emblema, le quiero mucho”
O. O.
Confirmada la salida de Guillermo Almada, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA el pasado lunes, ahora el interés sobre el futuro más inmediato en el proyecto del Oviedo pasa por ver qué sucede con Santi Cazorla. El capitán necesita un tiempo, así lo ha manifestado, para estudiar la situación. Mientras, la afición aguarda la respuesta. Esta mañana, ha sido el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, el que se ha referido a la situación del internacional.
“Almada me gustaba. Y Cazorla es un emblema del Oviedo y tiene que decidir si está en situación de seguir o no. Ojalá estuviera bien y fuera el mejor el año que viene en el Oviedo. Le quiero mucho, tengo una relación magnífica con él. Los años no perdonan pero sí él se ve bien, encantado de que siga. Lo digo de corazón: ojalá esté ahí”, indicó Canteli ante los medios.
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