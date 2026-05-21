El banquillo del Oviedo, una puerta giratoria: Almada, una historia que se repite tras Cervera, Carrión, Calleja y Paunovic

Trescientos treinta ocho días. Ese ha sido el máximo de tiempo que un entrenador del Oviedo ha permanecido en su puesto desde que el Grupo Pachuca desembarcó en el conjunto carbayón. Ninguno de sus cinco entrenadores (sin contar a Jon Pérez Bolo, que fue un entrenador heredado de la gestión de Carso), ha permanecido más de un año al mando del equipo a pesar de que uno de los mantras del conglomerado mexicano siempre ha sido la continuidad de los técnicos para formar proyecto.

Guillermo Almada, actual entrenador del Oviedo, lleva camino de abandonar el club a final de temporada, a pesar de que Pachuca era partidario de su continuidad. Sin embargo, la imagen de los últimos partidos, el malestar del vestuario y las propias dudas del entrenador con su futuro alejan al charrúa de la capital del Principado, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado lunes. Ahora, Jesús Martínez y sus allegados tendrán que peinar el mercado en busca de un nuevo entrenador, con la esperanza de que, esta vez sí, pueda formar un proyecto a largo plazo, y consiga insuflar, de nuevo, buen ambiente tanto dentro del vestuario, como en la grada. Almada es el quinto entrenador del Oviedo en los casi cuatro años que lleva el conglomerado tuzo en Asturias.

El primero fue Álvaro Cervera. El cántabro recaló en El Requexón tras el despido de Bolo apenas unos meses después de su contratación. Cervera logró la permanencia en una temporada muy complicada, la 2022/23. Su estilo defensivo no era del gusto de la propiedad. Sin embargo, gracias a sus éxitos, Pachuca decide renovarlo. Dura un mes. En total, trescientos treinta ocho días.

Es ahí cuando Pachuca decide apostar por un entrenador de su gusto. Ofensivo y fiel a su idea, Luis Carrión recala en el banquillo carbayón con la misión de sacar al equipo del descenso y lograr el play-off de ascenso a Primera. Y lo consigue. Llega a la final de Cornellá y cae ante el Espanyol, pero el Oviedo le ruega que se quede una temporada más. El catalán recibe una oferta de Primera División y decide abandonar, algo que no gustó a la afición. 279 días.

Es entonces cuando la dirección deportiva azul se interesa por Javi Calleja. Jesús Martínez da el "ok" y el técnico madrileño arranca una gran temporada. Termina febrero en ascenso directo, pero una serie de malos resultados deja al Oviedo sexto y la propiedad decide cesarlo. 262 días. Martínez decide entonces llamar al exfutbolista azul Veljko Paunovic, al que tenía controlado de su periplo en Tigres. El serbio finaliza lo que comenzó Calleja y no pierde en ninguno de los diez partidos que entrena. Play-off y ascenso a Primera División. El Oviedo, reticente a que siguiese por no comulgar con su estilo, decide renovarle una temporada más como premio por el ascenso. Sin embargo, en octubre, y con el equipo fuera de los puestos de descenso, le piden que abandone El Requexón. 197 días.

Ahí se produce una de las claves por las que el Oviedo desciende a Segunda. Los azules, desde Oviedo, deciden darle otra oportunidad a Luis Carrión, algo que enfurece a la afición y que nunca termina de funcionar. El catalán dirige a los azules durante ocho partidos, de los cuales no gana ninguno, y termina despedido. 75 días.

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Es entonces cuando Jesús Martínez toma las riendas desde México y decide sentar en el banco azul a un técnico de su máxima confianza. Llega Guillermo Almada, al que Martínez había tenido varios años en Pachuca. El charrúa mejora al equipo, llegando a ganar varios partidos clave. En 21 partidos, gana cuatro, empata siete y pierde diez, un saldo insuficiente para mantener la categoría. Y llegamos al presente. Tras todas las tensiones, se espera que los caminos del técnico y del Oviedo se separen a pesar de que Pachuca era partidario de su continuidad. Ahora, deberán buscar otro entrenador que se haga cargo del proyecto del regreso a Primera tras el descenso.