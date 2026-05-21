La Federación Asturiana ficha a Esteban “para potenciar la figura del portero”
El ex del Oviedo es el nuevo director del Área de Porteros de las selecciones asturianas de fútbol
Esteban Andrés Suárez, el que fuera jugador del Oviedo en dos etapas de su vida futbolística, ha sido anunciado como fichaje de la Federación Asturiana de fútbol, con la intención, como dice el propio organismo de “potenciar la figura del portero” en los combinados regionales. El avilesino ha sido nombrado Director del Área de porteros de las Selecciones Asturianas de Fútbol y trabajará junto a Javi Fuego y Rubén Nachón.
La Federación Asturiana de fútbol lo ha anunciado de la siguiente manera:
“Esteban se une al organigrama de las Selecciones de la federación asturiana. Esteban Andrés Suárez es el nuevo Director del Área de porteros de las Selecciones Asturianas de Fútbol, sumándose al grupo de trabajo compuesto por Javi Fuego (Director Deportivo) y Rubén Nachón (Secretario Técnico).
Desde la Federación se busca potenciar de esta forma la estructura deportiva, con la incorporación del avilesino, que desde hace años también ejerce como profesor en la Escuela de Entrenadores, formando a los entrenadores de porteros asturianos.
Exfutbolista profesional (R. Oviedo, Atlético de Madrid, Sevilla, Celta de Vigo, Almería), comentarista de radio y televisión. Titulado como Entrenador de Porteros UEFA A, Entrenador UEFA Pro y Director Deportivo. El currículo de Esteban es bien conocido y su incorporación supone una apuesta para potenciar la figura del portero en las Selecciones Asturianas".
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos maletas de cabina más baratas del mercado: ligeras, con cuatro ruedas y volumen ampliable
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
- El Narcea ya tiene su campanu, solo un día después de salir el del Sella: será donado vivo al proyecto Arca en homenaje al pescador Jesús Fernández, fallecido recientemente
- El pescador del campanu del Narcea, Miguel Corral, se gastará el premio de 9.000 euros por la donación en vivo del salmón 'en juergas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- El toxicómano detenido en Oviedo por matar a puñaladas a su hermana y su cuñado amenazaba a familiares y vecinos, y las víctimas habían advertido: 'Este hijo de Satanás nos quiere prender fuego
- El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
- La Guardia Civil investiga a un camionero ovetense de 64 años por homicidio imprudente tras causar un accidente con fallecido en la autopista "Y"