La Federación Asturiana ficha a Esteban “para potenciar la figura del portero”

Esteban Andrés Suárez, el que fuera jugador del Oviedo en dos etapas de su vida futbolística, ha sido anunciado como fichaje de la Federación Asturiana de fútbol, con la intención, como dice el propio organismo de “potenciar la figura del portero” en los combinados regionales. El avilesino ha sido nombrado Director del Área de porteros de las Selecciones Asturianas de Fútbol y trabajará junto a Javi Fuego y Rubén Nachón.

La Federación Asturiana de fútbol lo ha anunciado de la siguiente manera:

“Esteban se une al organigrama de las Selecciones de la federación asturiana. Esteban Andrés Suárez es el nuevo Director del Área de porteros de las Selecciones Asturianas de Fútbol, sumándose al grupo de trabajo compuesto por Javi Fuego (Director Deportivo) y Rubén Nachón (Secretario Técnico).

Desde la Federación se busca potenciar de esta forma la estructura deportiva, con la incorporación del avilesino, que desde hace años también ejerce como profesor en la Escuela de Entrenadores, formando a los entrenadores de porteros asturianos.

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Exfutbolista profesional (R. Oviedo, Atlético de Madrid, Sevilla, Celta de Vigo, Almería), comentarista de radio y televisión. Titulado como Entrenador de Porteros UEFA A, Entrenador UEFA Pro y Director Deportivo. El currículo de Esteban es bien conocido y su incorporación supone una apuesta para potenciar la figura del portero en las Selecciones Asturianas".